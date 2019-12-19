KPSS şartsız İŞKUR üzerinden onlarca belediyeye personel alımı yapılacak. Bu bağlamda vatandaşlar İŞKUR resmi internet sitesine akın etti. Onlarca belediyeye kendi bünyesinde ya da taşeron kadrolarında yer vermek üzere yeni personellerini arıyor. Farklı nitelik ve çeşitli branşlarda yapılacak alımları takvim.com.tr'de açıklıyoruz. Belediye; illerde, ilçelerde ve bucaklarda bulunan, devlete bağlı bir örgüttür. Belediye; bulunduğu bölgenin temizlik, aydınlatma, esnaf denetimi gibi esaslarını kontrol etmek ile hükümlü bir yapıdır ve tüzel kişiliğe sahiptir. Peki İŞKUR aracılığı ile belediyeye personel alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR kamu işçi ilanları...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ