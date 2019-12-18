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  • 19.12.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 09:14

işçi alımı nasıl yapılır? , hangi var? 2020 nedir?

işçi alımı 2020 nedir? nasıl yapılır? Soruları şu sıralar gündemin ilk sırasında yer almaya başladı. Almanya'da çalışmak isteyen binlerce vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da kalifiye iş gücü açığını dışı ülkelerden kapatacak yeni yasanın yürürlüğe girmesi öncesinde devlet yetkilileri çalışmalarını hızlandırdı. Berlin yönetimi 1 Mart 2020'de resmiyet kazanacak yasayla alakalı Avrupa Birliği (AB) haricinde özellikle sağlık alanındaki iş gücü açığını kapatması için Filipinler ve Meksika ile kapsamlı anlaşmalar yapmıştı.

Almanya işçi alımı 2020 OBM başvuru şartları nedir?

Almanya işçi alımı 2020! Almanya'da nitelikli işçi sıkıntısı yaşanıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki nitelikli işçi sıkıntısına dikkat çekti. Haberin bültenlerde yayınlanmasının ardından yurt dışında çalışma hayalı kuranlar araştırma yapmaya başladı. Bu bağlamda
İŞKUR ile işçi gönderimi tekrar gündeme geldi. Buna göre İŞKUR Yurtdışı İstihdam Hizmeti kapsamında ya da İŞKUR sitesinde yayınlanan ilanlar aracılığı ile yurtdışına işçi gönderimi yapılmaktadır. Almanya'da 1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek olan Nitelikli İşçi Göç Yasası ile Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden kalifiye işçilerin Almanya'ya getirilmesi hedefleniyor. İşte Almanya işçi alımı 2020! Başvuru şartları nedir?

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