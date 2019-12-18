Almanya işçi alımı 2020! Almanya'da nitelikli işçi sıkıntısı yaşanıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki nitelikli işçi sıkıntısına dikkat çekti. Haberin bültenlerde yayınlanmasının ardından yurt dışında çalışma hayalı kuranlar araştırma yapmaya başladı. Bu bağlamda

İŞKUR ile işçi gönderimi tekrar gündeme geldi. Buna göre İŞKUR Yurtdışı İstihdam Hizmeti kapsamında ya da İŞKUR sitesinde yayınlanan ilanlar aracılığı ile yurtdışına işçi gönderimi yapılmaktadır. Almanya'da 1 Mart 2020'de yürürlüğe girecek olan Nitelikli İşçi Göç Yasası ile Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden kalifiye işçilerin Almanya'ya getirilmesi hedefleniyor. İşte Almanya işçi alımı 2020! Başvuru şartları nedir?

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