Sahil Güvenlik Komutanlığı Türkiye İş Kurumu arayıcılığı ile KPSS şartı olmadan 24 memur alımı yapacağını açıkladı. Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı için Armador, Kaynakçı, Elektrikçi, Elektronikçi, Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni , Tesviyeci, Raspacı , Tornacı, Mekaniker, Kızakçı unvanları için toplamda 19 kontenjan ayrıldığı belirtildi. Jandarma Genel Komutanlığı ise bünyesinde istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla 9 unvanda 19 devlet memuru ve 22 unvanda 94 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İşte, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik KPSS'siz memur alımı 2019! Başvuru şartları nelerdir?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ