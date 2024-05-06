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Başkan Erdoğan davet etti: Kuveyt Emiri Şeyh Meşal El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah'ın ilk yurt dışı ziyareti Türkiye’ye

Son dakika haberi! Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 7 Mayıs'ta Türkiye’yi ziyaret edecek. Bu ziyaret, yedi yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyinde yapılan ilk ziyaret olacak.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 12:55 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 16:49
Başkan Erdoğan davet etti: Kuveyt Emiri Şeyh Meşal El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah’ın ilk yurt dışı ziyareti Türkiye’ye

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16 Aralık 2023 tarihinde göreve başlayan Kuvey Emiri Şeyh Meşal, Arap dünyası dışındaki ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Bu ziyaret, yedi yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyinde yapılan ilk ziyaret olacak.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK
Türkiye ve Kuveyt arasında bilhassa son yıllarda yoğunlaşan beşeri temaslar, ilişkilerin önemli bir boyutu haline geldi.

Türkiye, Kuveyt vatandaşlarının turizm, tedavi ve emlak yatırımlarında en fazla tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Kuveyt, nüfusuna oranla Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke konumunda ve Kuveyt vatandaşları Türkiye'de emlak satın alan yabancılar arasında ilk sıralarda yer alıyor.



Kuveyt'le ekonomi, ticaret, müteahhitlik, sağlık, turizm, enerji ve savunma sanayi gibi alanlarda mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.Ziyaret sırasında imzalanacak anlaşmaların, bu hedef doğrultusunda önemli katkılar sağlaması öngörülüyor.

GAZZE MASADA
Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, Gazze'deki durum başta olmak üzere, bölgesel gelişmeler hakkında istişarelerde de bulunulacak.

Türkiye ile Kuveyt arasında, köklü tarihi bağlara dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkileri bulunuyor.

Bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yıldönümü kutlanıyor.

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