Başkan Erdoğan davet etti: Kuveyt Emiri Şeyh Meşal El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah’ın ilk yurt dışı ziyareti Türkiye’ye

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16 Aralık 2023 tarihinde göreve başlayan Kuvey Emiri Şeyh Meşal, Arap dünyası dışındaki ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor. Bu ziyaret, yedi yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyinde yapılan ilk ziyaret olacak.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Türkiye ve Kuveyt arasında bilhassa son yıllarda yoğunlaşan beşeri temaslar, ilişkilerin önemli bir boyutu haline geldi. Türkiye, Kuveyt vatandaşlarının turizm, tedavi ve emlak yatırımlarında en fazla tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Kuveyt, nüfusuna oranla Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke konumunda ve Kuveyt vatandaşları Türkiye'de emlak satın alan yabancılar arasında ilk sıralarda yer alıyor.