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Son dakika: İşte 31 Mart yerel seçim kesin sonuçları! YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı! 3 ilçe, 4 beldede 2 Haziran'da seçimler tekrarlanacak

Son dakika haberleri... YSK Başkanı Ahmet Yener 31 Mart yerel seçimleri kesin sonuçları hakkında açıklama yaptı. Yener, "919 ilçede ise 346 Adalet ve Kalkınma Partisi, 22 İyi Parti, 1 Sol Parti, 13 Büyük Birlik Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 37 Yeniden Refah Partisi, 57 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 314 Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Demokrat Parti, 114 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Türkiye İşçi Partisi, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9'da bağımsız aday seçimleri kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 06 Mayıs 2024, 15:30 Güncelleme 06 Mayıs 2024, 17:11
Son dakika: İşte 31 Mart yerel seçim kesin sonuçları! YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı! 3 ilçe, 4 beldede 2 Haziran’da seçimler tekrarlanacak

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarına ilişkin açıklamasında, Adalet ve Kalkınma Partisinin 12, Yeniden Refah Partisinin 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin 3, Cumhuriyet Halk Partisinin ise 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazandığını bildirdi.

İşte 31 Mart kesin sonuçları

Yener, YSK Başkanlığında, Kurul üyeleriyle birlikte 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin kesin sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahmet Yener, 34 siyasi partinin katıldığı seçimlere 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenle gidildiğini, bu seçmenlerden 31 milyon 85 bin 280'inin kadın, 30 milyon 356 bin 602'sinin ise erkek olduğu bilgisini verdi.

"Münferit bazı hadiseler dışında seçimler, huzur ve güven içerisinde yapılarak sonuçlandırılmıştır." ifadelerini kullanan Yener, seçim süreci içerisinde tüm veriler ve seçmen listelerinin seçim takviminde öngörülen tarihlerde siyasi partilerle paylaşıldığını kaydetti.

Seçime katılan siyasi parti temsilcilerinin seçim sonuçlarını YSK'de canlı olarak takip edebildiğini aktaran Yener, "Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte tutanaklar internet sitemizde, ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır." dedi.

Yener, seçim sonuçlarına yapılan itirazlar üzerine Aksaray'ın Güzelyurt, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verildiğini anımsattı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il genel meclisi üyeliğinde 13 milyon 563 bin 800 kayıtlı seçmen bulunduğunu aktaran Yener, katılım oranının yüzde 80,09 olduğunu söyledi.

"BÜYÜKŞEHİRLERDE SEÇİME KATILIM YÜZDE 78,12"
YSK Başkanı Yener, siyasi partilerin kazandığı belediye sayılarına ilişkin açıklamalarda da bulundu.

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için kayıtlı seçmen sayısının 47 milyondan fazla olduğunu açıklayan Yener, sonuçlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde 47 milyon 867 bin 134 seçmen kayıtlı olup katılım oranı yüzde 78,12 olarak gerçekleşmiştir. 30 büyükşehirde Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3, Cumhuriyet Halk Partisi 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazanmıştır. Belediye başkanlığı seçimlerinde ise 57 milyon 708 bin 541 kayıtlı seçmen bulunmakta olup, katılım oranı yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir. 51 il belediye başkanlığından Adalet ve Kalkınma Partisi 12, İYİ Parti 1, Büyük Birlik Partisi 1, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 7, Cumhuriyet Halk Partisi 21, Milliyetçi Hareket Partisi 8 belediye başkanlığı kazanmıştır."

AK PARTİ 346, CHP 314 İLÇEDE KAZANDI
YSK Başkanı Yener, 919 ilçede ise 346 Adalet ve Kalkınma Partisi, 22 İYİ Parti, 1 Sol Parti, 13 Büyük Birlik Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 37 Yeniden Refah Partisi, 57 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 314 Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Demokrat Parti, 114 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Türkiye İşçi Partisi, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9 da bağımsız adayın seçimleri kazandığını bildirdi.

Belde belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin bilgi veren Yener, "316 belde belediye başkanlığında ise 168 Adalet ve Kalkınma Partisi, 7 İYİ Parti, 1 Sol Parti, 6 Büyük Birlik Partisi, 1 Memleket Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 24 Yeniden Refah Partisi, 10 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 60 Cumhuriyet Halk Partisi, 1 Hür Dava Partisi, 3 Demokrat Parti, 96 Milliyetçi Hareket Partisi, 3 Demokrasi ve Atılım Partisi, 3 Saadet Partisi, 2 de bağımsız aday belediye başkanlığını kazanmıştır." dedi.

Belediye meclisi üyeliği seçimlerinde 57 milyon 715 bin 191 kayıtlı seçmenin bulunduğunu belirten Yener, katılım oranının yüzde 78,1 olduğunu dile getirdi.

SEÇİME KATILIMIN EN YÜKSEK OLDUĞU BÜYÜKŞEHİR MANİSA OLDU
YSK Başkanı Yener, büyükşehirlerde seçime en düşük katılımın yüzde 67,34 ile Diyarbakır'da, il bazında yüzde 59,63 ile Bingöl'de, ilçe bazında yüzde 59,76 ile Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, belde bazında ise yüzde 36,18 ile Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinin Belekçehan beldesi olduğunu belirtti.

Katılımın yüksek olduğu yerleri de açıklayan Yener, şöyle devam etti:

"Katılımın yüksek olduğu yerler ise büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 84,97 ile Manisa, il belediye başkanlığında yüzde 83,44 ile Artvin, ilçe belediye başkanlığında yüzde 95,93 ile Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi, belde belediye başkanlığında ise yüzde 98,04 ile Aksaray merkez Yeşiltepe beldesi olmuştur. Seçimlerde seçmen sayısı en fazla olan 5 büyükşehir belediyesinde katılım oranları ise şu şekildedir; Ankara'da yüzde 79,39, Antalya'da yüzde 78,47, Bursa'da yüzde 78,84, İstanbul'da yüzde 79,28 ve İzmir'de yüzde 79,02 olarak gerçekleşmiştir."

Yener, seçimlerin Türkiye'ye, siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.

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