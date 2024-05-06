Son dakika: İşte 31 Mart yerel seçim kesin sonuçları! YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı! 3 ilçe, 4 beldede 2 Haziran’da seçimler tekrarlanacak

Belediye meclisi üyeliği seçimlerinde 57 milyon 715 bin 191 kayıtlı seçmenin bulunduğunu belirten Yener, katılım oranının yüzde 78,1 olduğunu dile getirdi.

Belde belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin bilgi veren Yener, "316 belde belediye başkanlığında ise 168 Adalet ve Kalkınma Partisi, 7 İYİ Parti, 1 Sol Parti, 6 Büyük Birlik Partisi, 1 Memleket Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 24 Yeniden Refah Partisi, 10 Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 60 Cumhuriyet Halk Partisi, 1 Hür Dava Partisi, 3 Demokrat Parti, 96 Milliyetçi Hareket Partisi, 3 Demokrasi ve Atılım Partisi, 3 Saadet Partisi, 2 de bağımsız aday belediye başkanlığını kazanmıştır." dedi.

AK PARTİ 346, CHP 314 İLÇEDE KAZANDI YSK Başkanı Yener, 919 ilçede ise 346 Adalet ve Kalkınma Partisi, 22 İYİ Parti, 1 Sol Parti, 13 Büyük Birlik Partisi, 1 Demokratik Sol Parti, 37 Yeniden Refah Partisi, 57 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 314 Cumhuriyet Halk Partisi, 2 Demokrat Parti, 114 Milliyetçi Hareket Partisi, 1 Türkiye İşçi Partisi, 1 Demokrasi ve Atılım Partisi, 1 Saadet Partisi, 9 da bağımsız adayın seçimleri kazandığını bildirdi.

SEÇİME KATILIMIN EN YÜKSEK OLDUĞU BÜYÜKŞEHİR MANİSA OLDU

YSK Başkanı Yener, büyükşehirlerde seçime en düşük katılımın yüzde 67,34 ile Diyarbakır'da, il bazında yüzde 59,63 ile Bingöl'de, ilçe bazında yüzde 59,76 ile Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, belde bazında ise yüzde 36,18 ile Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinin Belekçehan beldesi olduğunu belirtti.

Katılımın yüksek olduğu yerleri de açıklayan Yener, şöyle devam etti:

"Katılımın yüksek olduğu yerler ise büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 84,97 ile Manisa, il belediye başkanlığında yüzde 83,44 ile Artvin, ilçe belediye başkanlığında yüzde 95,93 ile Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi, belde belediye başkanlığında ise yüzde 98,04 ile Aksaray merkez Yeşiltepe beldesi olmuştur. Seçimlerde seçmen sayısı en fazla olan 5 büyükşehir belediyesinde katılım oranları ise şu şekildedir; Ankara'da yüzde 79,39, Antalya'da yüzde 78,47, Bursa'da yüzde 78,84, İstanbul'da yüzde 79,28 ve İzmir'de yüzde 79,02 olarak gerçekleşmiştir."

Yener, seçimlerin Türkiye'ye, siyasi partilere hayırlı olmasını diledi.