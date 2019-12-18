İŞKUR tarafından 2600 lira maaşla BİM ve A101'e personel alımı yapılacak. BİM Market İŞKUR üzerinden ve kendi sitesi üzerinden yaklaşık 230 personel alımı yapacak. En az ilkokul mezunu olma şartının arandığı iş ilanında asgari ücretin üzerinde maaş ödemesi yapılacağı belirtiliyor. BİM ve A101 marketler tarafından yayımlanan duyurularda , personel alımı başvurularının başladığına yer verildi. İlana başvurular Bim ile A101 marketlerden yapılmaktadır. Öte yandan internet üzerinden de BİM ve A101 marketlere başvuru alınmaktadır. BİM ve A101 marketler tarafından yayımlanan duyuruda alım yapılacak kadrolar haberimizde.

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