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  • 20.12.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 20.12.2019 09:19

KPSS'siz ve kamu kurumlarına en az ilköğretim mezunu 640 ı yapacak! İşte İŞKUR açık iş ilanları

37 , sayfasında yeni bir ilanı yayınladı. İŞKUR'un ''kurum dışı kamu işçi alımı'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, 37 farklı belediye ve kamu iştirakleri KPSS şartı olmadan, farklı meslek guruplarından en az ilkokul, ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden KPSS'siz toplam 640 personel alımı yapacaktır. Personel alımı yapan kamu kurumlarının ve belediyelerin isimleri aşağıda liste haline belirtilmiştir. Verilen kurumların ilanlarını görüntülemek ve hangi mesleklerden personel alımı yapıldığını görmek ve de kadrolara göre nı, başvuru yerlerini ve diğer detayları öğrenebilmek için aşağıda belirtilen linklere tıklamanız yeterlidir.

KPSS’siz en az ilköğretim mezunu 640 personel alımı yapacak!

İŞKUR aracılığı ile personel alımları tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda KPSS şartsız olarak en az ilköğretim mezunu yüzlerce personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikli olarak İŞKUR'a kayıtlı olmaları ve ilan içeriğinde kadrolara göre belirtilen şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Yapılacak olan personel alımları KPSS şartsız olarak yapılacak olup, birçok meslek gurubundan ve en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden yapılacaktır. Aşağıda personel alımı yapan belediye ve kamu kurumlarının listesi bulunmaktadır. İlanlar PDF formatında yüklenmiş olup, her bir ilanın son başvuru tarihi yanında belirtilmiştir. belediyelerin ve çeşitli kamu iştiraklerinin iş ilanlarına ulaşmak için takvim.com.tr'yi takip edin

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