İŞKUR aracılığı ile personel alımları tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda KPSS şartsız olarak en az ilköğretim mezunu yüzlerce personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikli olarak İŞKUR'a kayıtlı olmaları ve ilan içeriğinde kadrolara göre belirtilen şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Yapılacak olan personel alımları KPSS şartsız olarak yapılacak olup, birçok meslek gurubundan ve en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden yapılacaktır. Aşağıda personel alımı yapan belediye ve kamu kurumlarının listesi bulunmaktadır. İlanlar PDF formatında yüklenmiş olup, her bir ilanın son başvuru tarihi yanında belirtilmiştir. belediyelerin ve çeşitli kamu iştiraklerinin iş ilanlarına ulaşmak için takvim.com.tr'yi takip edin

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ