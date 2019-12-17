DPB ve İŞKUR ile KPSS'siz memur olmak isteyen on binlerce aday memur alım ilanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Bu ay içerisinde de bir çok kamu kurum ve kuruluşu memur alımı gerçekleştirecek. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) aracılığıyla ilanlar memur adaylarına sunuldu. Bir çok farklı kurum ve kuruluş, belediye ve üniversite kamu personeli, memur alımı yapıyor. İlanlara KPSS'li ve KPSS'siz lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar başvuruda bulunabiliyorlar. İşte 2019 memur ve işçi alımına dair son ilanlar... Adaylar "http://euygulama.dpb.gov.tr" üzerinde yer alan ilanların kılavuzlarını inceleyerek başvuruda bulunabilirler.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ