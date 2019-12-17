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  • 18.12.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 09:18

18 Aralık ları memur, personel, daimi/geçici işçi, eleman alımı güncel iş ilanları!

ve () aracılığıyla hem kamuya, hem özel sektörlere hem de bazı kuruluşlara ait ilanlar ilgili vatandaşlara duyurulmakta, bazılarının başvuru süreçleri devam etmektedir. İşsizlik sorununa çözüm odaklı yapılan ilanlar Aralık ayında da tüm hızıyla sürerken; Bu ay içerisinde başvurabileceğiniz personel, işçi ve memur alımlarını sizler için derledik. larında memur, personel ve işçi gibi iş pozisyonları için başvuru yapmak isteyen adaylar internet üzerinden iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor. 2019 yılı Aralık ayı içerisinde kamuya yapılacak memur personel alımında kurumlar adaylardan genel ve özel şartlar aramaktadırlar. Kamu personeli (memur) ve işçi alım ilanlarını takvim.com.tr olarak belirledik.

DPB ve #İŞKUR üzerinden daimi/geçici işçi, eleman alımı yapılacak

DPB ve İŞKUR ile KPSS'siz memur olmak isteyen on binlerce aday memur alım ilanlarına yoğun ilgi gösteriyor. Bu ay içerisinde de bir çok kamu kurum ve kuruluşu memur alımı gerçekleştirecek. Devlet Personel Başkanlığı (DPB) aracılığıyla ilanlar memur adaylarına sunuldu. Bir çok farklı kurum ve kuruluş, belediye ve üniversite kamu personeli, memur alımı yapıyor. İlanlara KPSS'li ve KPSS'siz lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar başvuruda bulunabiliyorlar. İşte 2019 memur ve işçi alımına dair son ilanlar... Adaylar "http://euygulama.dpb.gov.tr" üzerinde yer alan ilanların kılavuzlarını inceleyerek başvuruda bulunabilirler.

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