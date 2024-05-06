İYİ Parti’nin yeni grup başkanvekilleri Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez oldu

İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi bitti. Olağanüstü kurultay sonrası Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçildi. Dervişoğlu, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu aldı.
Kurultay sürecini tamamlayan İYİ Parti, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekilliği için seçim yaptı.
Turhan Çömez
Balıkesir milletvekili Turhan Çömez ve İstanbul milletvekili Buğra Kavuncu, partinin Meclis'teki yeni grup başkanvekilleri oldu.
İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili Hakan Şeref Olgun da konuya ilişkin açıklama yaptı.
Buğra Kavuncu
Olgun, "Partimizin boş bulunan iki Grup Başkanvekilliği için seçim yapıldı. İYİ Parti Başkanı başkanlığında toplanan İYİ parti Grubunda iki adayımız vardı. Sonuç olarak İstanbul milletvekilimiz Mehmet Saltuk Buğra Kavuncu ve Balıkesir milletvekili Turhan Çömez Grup Başkanvekilliklerine seçilmiştir" dedi.