İYİ Parti’nin yeni grup başkanvekilleri Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez oldu

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İYİ Parti'de Meral Akşener dönemi bitti. Olağanüstü kurultay sonrası Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçildi. Dervişoğlu, İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu aldı.



Kurultay sürecini tamamlayan İYİ Parti, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekilliği için seçim yaptı.

Turhan Çömez



Balıkesir milletvekili Turhan Çömez ve İstanbul milletvekili Buğra Kavuncu, partinin Meclis'teki yeni grup başkanvekilleri oldu.



İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili Hakan Şeref Olgun da konuya ilişkin açıklama yaptı.