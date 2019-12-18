Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 18.12.2019 16:15
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 16:17

2.350 lira maaşla nedir?

tarafından personel alımları devam ediyor. İŞKUR programı kapsamında , ve alımı yapılacak. Farklı şehirlere yapılan personel alımlarında ilanlar haberimizde olacak. İşbaşı eğitim ve kursları kapsamında yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz. Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. İşte İŞKUR 2.350 lira maaşla personel alımı ve başvuru şartları...

İŞKUR 2.350 lira maaşla personel alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR 'dan farklı şehirlere işbaşı eğitim ve mesleki eğitim kursları kapsamında personel alımı yapılıyor. Çocuk gelişimcisi, büro memuru, yazılım personeli, işçi, aşçı, aşçı yardımcısı, grafik tasarımcısı, ön muhasebeci, müşteri hizmetleri personeli, çoban, halkla ilişkiler personeli, şoför, kadın giyim personeli, paketleme işçisi, bilgisayar operatörü, muhasebeci gibi kadrolara yapılan personel alımları haberimizde. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz. Detaylar takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriİŞKUR 2.350 lira maaşla personel alımı başvuru şartları nedir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri