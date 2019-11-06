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  • 06.11.2019 12:48
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 13:19

İşte 'da 4-8 Kasım arasında açıklanan kamu ve memur alım ilanları!

Kamu kurumlarına memur alım ilanları açıklanmaya devam ederken, 4 ve 8 Kasım tarihleri arasında üzerinden ilan edilen ve başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız “iskur.gov.tr” adresindeki “İnternet Şubesi” ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. İşte 4-8 Kasım arasında İŞKUR tarafından açıklanan memur alım ilanları ve başvuru şartları detayları

İşte İŞKUR'da açıklanan kamu memur alım ilanları!

İŞKUR- Türkiye İş Kurumu üzerinden 4 ve 8 Kasım haftasında açıklanan memur alım ilanları hangileri? DSİ, Konya Teknik Ünv. MEB ilan detayları haberimizde.. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden açıklanan 00005239818 numaralı ilanda ise sondaj işçisi kadrosunda ilköğretim mezunu bir kişi istihdam edilecek. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

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Konya teknik Üniversitesi 3 farklı ilan açıkladı. Bu ilanlarda yardımcı hizmetler sınıfında 3 destek personeli istihdamı yapılacak. Buna göre Başvurular 8 Kasım tarihine kadar devam edecek. Üniversitenin İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı üzerinden açıklanan başvuru şartlarında lise ve dengi okullardan ve önlisans mezunu olmak gerekli olacak. (00005239767) Adayların 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekli olacak.

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