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  • 05.11.2019 21:44
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 21:48

güncel iş ilanlarıyla binlerce personel alınacak! İşçi alımı yapılacak kadrolar açıklandı

Türkiye İş Kurumu () tarafından belirli tarihler aralığında kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere personel alımları yapılıyor. Binlerce iş arayan vatandaş aynı zamanda yayımlanan ilanları yakından takip ederken son olarak yapılan duyurularla binlerce personel ve işçi alımı yapılacağı belirtildi. Peki, personel ve işçi alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte alım yapılacak kadrolar...

İŞKUR güncel iş ilanlarıyla binlerce personel alınacak!

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarla her yıl binlerce vatandaş iş buluyor. Bu kapsamda İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından merakla inceleniyor. Kurumun sitesi üzerinden yayımlanan son ilanlara göre, binlerce personel ve işçi alımı yapılacağı görüldü. Peki, hangi alanlarda ve kadrolarda işçi alımı yapılacak? İşte merak edilen bilgiler...

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR

Beden İşçisi (Genel) 9898

Makineci (Dikiş) 1947

Satış Danışmanı / Uzmanı 1636

Temizlik Görevlisi 1592

Garson (Servis Elemanı) 1428

Kasiyer 1086

Konfeksiyon İşçisi 795

Ön Muhasebeci 736

Reyon Görevlisi 671

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