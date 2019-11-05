İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarla her yıl binlerce vatandaş iş buluyor. Bu kapsamda İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından merakla inceleniyor. Kurumun sitesi üzerinden yayımlanan son ilanlara göre, binlerce personel ve işçi alımı yapılacağı görüldü. Peki, hangi alanlarda ve kadrolarda işçi alımı yapılacak? İşte merak edilen bilgiler...
İŞÇİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR
Beden İşçisi (Genel) 9898
Makineci (Dikiş) 1947
Satış Danışmanı / Uzmanı 1636
Temizlik Görevlisi 1592
Garson (Servis Elemanı) 1428
Kasiyer 1086
Konfeksiyon İşçisi 795
Ön Muhasebeci 736
Reyon Görevlisi 671
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