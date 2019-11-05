İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarla her yıl binlerce vatandaş iş buluyor. Bu kapsamda İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından merakla inceleniyor. Kurumun sitesi üzerinden yayımlanan son ilanlara göre, binlerce personel ve işçi alımı yapılacağı görüldü. Peki, hangi alanlarda ve kadrolarda işçi alımı yapılacak? İşte merak edilen bilgiler...

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK KADROLAR

Beden İşçisi (Genel) 9898



Makineci (Dikiş) 1947



Satış Danışmanı / Uzmanı 1636



Temizlik Görevlisi 1592



Garson (Servis Elemanı) 1428



Kasiyer 1086



Konfeksiyon İşçisi 795



Ön Muhasebeci 736



Reyon Görevlisi 671

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