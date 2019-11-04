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  • 04.11.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 16:02

temizlik personeli alıyor! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak iller

üzerinden personel alımları devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR temizlik işlerinde çalışacak 1.620 personel alımı yapılacak! Personel alımı yapılan illerin listesi bu haberde sizlerle olacak. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak olup, temizlik personeli alımı yapan şirket kuruluşlarının isimleri haberimizde verilmiştir. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir kurumudur. İŞKUR'un resmi internet sayfasında 4 Kasım 2019 tarihinde güncel iş ilanları yayınlandı. İşte alım başvuru şartları nedir?

İŞKUR temizlik personeli alıyor! İşte başvuru şartları

İŞKUR personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 657 temizlik iş ilanı belirten İŞKUR, Türkiye kapsamında 1.620 temizlik personeli alımı yapacak. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. İşte İŞKUR binlerce temizlik personeli alımı başvuru şartları ve 4 Kasım İŞKUR güncel iş ilanları...

İŞKUR TEMİZLİK PERSONELİ ALIM İLANLARI

GOLDEN LİF E YÖNETİMİ

15.11.2019 Tekirdağ

Golden life site yönetim hizmetlerinde görev alacak Vasıflı vasıfsız temizlik görevlisi alınacaktır

Çalışma saatleri 09:00- 18:00 pazar tatil

Asgari ücret + yol ücreti + yemek + mesai

İletişim bilgisi; 905336263852

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