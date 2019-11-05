Kamuya ve Özele yeni alım ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Kasım ayı içinde yayımlanan ilanlara göre binlerce memur personel alımı yapılacak. İşte İlanlar. Kasım ayı içerisinde yayımlanan memur personel alımı ilanlarına göre, Bir çok üniversite, Bakanlık, Askerli Kurumlar, Özel şirketler, Bankalar, Kurumlar veya kamu kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere binlerce alım yapacaklarını ilan ettiler. Alım yapılacak pozisyonlar ise, Güvenlik Görevlisi, Uzman Yardımcısı, Memur, Sözleşmeli Bilişim Personeli, Sağlık Personeli, Ar-Ge Personeli, Hakim ve Savcı Adayı, İcra Memuru gibi pozisyonlarda alım yapılacak.

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HANGİ KURUM VE KURULUŞLAR MEMUR ALACAK?

Kasım ayı itibari ile yayımlanmış olan ilanlara bakıldığında Farklı Üniversiteler, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifleri, TÜBİTAK, Sermaye Piyasası Kurulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu, İş Bankası, Ceza ve Tevkiefevleri Genel Müdürlüğü, Kamu Göretimi Kurumu, TMSF, Dışişleri Bakanlığı gibi kamu kurumları veya kuruluşları alım yapıyorlar.