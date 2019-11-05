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  • 05.11.2019 15:45
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 16:09

500 işçi alımı yapacak! DSİ 500 işçi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

(DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 500 sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Duyurunun yapılmasıyla birlikte ilana dair başvuru şartları ve başvuru hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, ne zaman yapılacak? şartları nelerdir?

İş arayışı olan vatandaşlar özellikle İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları takip ederken Devlet Su İşleri tarafından müjdeli bir haber geldi. Yapılan duyuruya göre Devlet Su İşleri'nde istihdam edilmek üzere 500 işçi yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda şimdi binlerce kişi Devlet Su İşleri 500 işçi alımı hakkında araştırma yapıyor. Peki, DSİ 500 işçi başvurusu nasıl yapılır? DSİ işçi alımı başvuru şartları nelerdir?

DEVLET SU İŞLERİ 500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak. DSİ'nin talebi İşkur'un açık kamu ilanları bölümünde bugün ilan edilecek ve 5 gün kalacak.

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