Migros İstanbul ve diğer illerde yaklaşık 900 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru koşulları ve personel kadro dağılımı için haberimizi ziyaret ediniz. Her geçen gün büyüyen Migros ailesinde eksik pozisyonlarda alım yapılmasına yönelik ilanlar İŞKUR üzerinden yayınlanmakta olup bu kapsamda İstanbul'da 900, Bursa'da 2 ve Gaziantep'te 3 personel olmak üzere toplamda 905 kişi istihdam edecektir. İlgili alıma ilişkin detaylar ise haberin devamında yer almaktadır.

Kadrolar ve Başvuru Şartları

Migros İŞKUR üzerinden yayınladığı ilanda İstanbul'da 900 personel alımı yapacak olup bu personel alımında adaylar reyon görevlisi ve kasiyer olarak görev yapacaktır. 600 Kasiyer ve 300 de reyon görevlisi pozisyonu için adayların sağlaması gereken şartlar ise şu şekildedir.

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