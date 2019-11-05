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  • 05.11.2019 11:16
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 11:24

ilköğretim mezunu 900 personel alacak! İşte kadrolar

personel alım ilanlarına Kasım ayı itibari ile tüm hızıyla devam ediyor. İŞKUR üzerinden son alım haberi ise 'tan geldi. Migros 900 personel alımı yapacak. İŞKUR üzerinden alım yapan özel sektör kuruluşları arasında yer alan Migros marketler zinciri özellikle ’nin hemen hemen birçok ilinde ve ilçesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İşte ilkokul mezunu 900 personel alım başvuru şartları ve tüm detaylar haberimizde

Migros ilköğretim mezunu 900 personel alacak!

Migros İstanbul ve diğer illerde yaklaşık 900 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru koşulları ve personel kadro dağılımı için haberimizi ziyaret ediniz. Her geçen gün büyüyen Migros ailesinde eksik pozisyonlarda alım yapılmasına yönelik ilanlar İŞKUR üzerinden yayınlanmakta olup bu kapsamda İstanbul'da 900, Bursa'da 2 ve Gaziantep'te 3 personel olmak üzere toplamda 905 kişi istihdam edecektir. İlgili alıma ilişkin detaylar ise haberin devamında yer almaktadır.

Kadrolar ve Başvuru Şartları

Migros İŞKUR üzerinden yayınladığı ilanda İstanbul'da 900 personel alımı yapacak olup bu personel alımında adaylar reyon görevlisi ve kasiyer olarak görev yapacaktır. 600 Kasiyer ve 300 de reyon görevlisi pozisyonu için adayların sağlaması gereken şartlar ise şu şekildedir.

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