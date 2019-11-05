Her yıl çeşitli alanlarda belirli tarihler aralığında yapılan memur alımları kamu personeli olmak isteyenler tarafından merakla inceleniyor. Binlerce vatandaş alımlar hakkında bilgi edinmek istiyor. KPSS tercihleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından yaş şartı ve mülakat olmadan 19 bin 500 personel alınacak. Sağlık Bakanlığı'na ise 17 bin 689 personel ataması yapılacak. Peki, hangi alanlara alımlar yapılacak?

DUYURU NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 yılının kalan günlerinde 2 KPSS tercihi alınacak. Bu tercihlerden ilki Kasım ayında, ikincisi Aralık ayında gerçekleştirilecek. 2018 yılında yapılan KPSS'den alınan puan ile yapılacak tercihlerde adaylar ayrı bir mülakata tabi tutulmayacak. Memur atamalarında yaş şartı da olmayacak. Kasım ayında yapılacak KPSS tercihleri ile Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması yapılacak.