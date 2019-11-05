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  • 05.11.2019 21:08
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 21:08

Kasım ve Aralık'ta mülakatsız 19 bin 500 yapılacak! Hangi alanlara alımlar yapılacak?

Bakanlıklar tarafından her yıl belirli tarihler aralığında devlet kadrolarında istihdam edilmek üzere alımlar yapılıyor. Çeşitli alanlarda yapılırken yayımlanan ilanlarla başvuru şartları ve başvuruya dair diğer detaylar adaylarla paylaşılıyor. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercihleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından yaş şartı ve mülakat olmadan 19 bin 500 personel alımı yapılacak. Peki, hangi alanlarda alımlar yapılacak? İşte son detaylar...

Mülakatsız 19 bin 500 memur alımı yapılacak!

Her yıl çeşitli alanlarda belirli tarihler aralığında yapılan memur alımları kamu personeli olmak isteyenler tarafından merakla inceleniyor. Binlerce vatandaş alımlar hakkında bilgi edinmek istiyor. KPSS tercihleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından yaş şartı ve mülakat olmadan 19 bin 500 personel alınacak. Sağlık Bakanlığı'na ise 17 bin 689 personel ataması yapılacak. Peki, hangi alanlara alımlar yapılacak?

DUYURU NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 yılının kalan günlerinde 2 KPSS tercihi alınacak. Bu tercihlerden ilki Kasım ayında, ikincisi Aralık ayında gerçekleştirilecek. 2018 yılında yapılan KPSS'den alınan puan ile yapılacak tercihlerde adaylar ayrı bir mülakata tabi tutulmayacak. Memur atamalarında yaş şartı da olmayacak. Kasım ayında yapılacak KPSS tercihleri ile Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması yapılacak.

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