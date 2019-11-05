Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 48 personel alımı yapılacak. 7 Kasım tarihinde yayımlanacak ilanla birlikte başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. İlanın yayımlanmasını bekleyen adaylar heyecanla Göç İdaresi tarafından memur alımı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Göç İdaresi memur alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl ve nereden yapılır?

GÖÇ İDARESİ MEMUR ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 07.11.2019 tarihinde ilan edilecektir. Söz konusu ilan 15.11.2019 tarihine kadar ilanda kalacaktır.