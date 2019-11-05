Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 05.11.2019 20:24
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 20:24

tarafından memur alımı yapılacak! Personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Genel Müdürlüğü tarafından kurumun teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 48 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamayla birlikte kamu personeli olmak isteyen binlerce aday Göç İdaresi tarafından memur alımı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Göç İdaresi tarafından memur alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler...

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 48 personel alımı yapılacak. 7 Kasım tarihinde yayımlanacak ilanla birlikte başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. İlanın yayımlanmasını bekleyen adaylar heyecanla Göç İdaresi tarafından memur alımı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Göç İdaresi memur alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl ve nereden yapılır?

GÖÇ İDARESİ MEMUR ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İlan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 07.11.2019 tarihinde ilan edilecektir. Söz konusu ilan 15.11.2019 tarihine kadar ilanda kalacaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriGöç İdaresi tarafından memur alımı yapılacak! Personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri