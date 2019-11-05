DPB - İŞKUR belediye kamu personel ilanı! İŞKUR ve DPB 'de yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Büro memuru, teknisyen, mühendis, işçi, itfaiye eri kadrolarına yapılan alımda detaylar haberimizde. Devlet Personel Başkanlığı, 17 Aralık 1960 tarihinde 160 sayılı Kanunla "Devlet Personel Dairesi" olarak kurulan ve 8 Haziran 1984 tarih ve 217 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmesiyle şimdiki adını alarak Başbakanlığa bağlı olarak yeniden kurulan genel bütçeli bir kurumdur.

İŞKUR VE DPB İÇİN KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İŞKUR ve DPB 'de yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

T.C. vatandaşı olmak.

Kamu haklarınından yoksun olmamak.

TCK 53 üncü maddesinde yer alan süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış olmak.

Erkek adaylar için askerlik yapmış, tecilli ya da henüz askerlik çağına gelmemiş olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak..

Güvenlik soruşturması sonucu olmak

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