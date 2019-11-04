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acilen 44 bin işçi arıyor! En çok hangi alanda eleman açığı var? |

Bu yıl 1 milyon 281 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren , acilen 44 bin işçi arıyor. en çok beden işçisi, makineci, satış danışmanı için İŞKUR’un kapısını çaldı. Sektör; acilen bin 473 makineci (dikiş), bin 383 satış danışmanı, bin 382 temizlik görevlisi arıyor. Bin 115 kişiyle garson, 974 kişiyle kasiyer, 698 kişiyle konfeksiyon işçisi en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. odaklı kredi paketiyle birlikte işverenlerin eleman alımına hız vermesi bekleniyor. İşte İŞKUR haberiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...




İstihdama doping etkisi yapacak yeni kredi paketi heyecan yaratırken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizlerin işe yerleşmesinde önemli bir rol üstleniyor. İŞKUR, yılbaşından bu yana 1 milyon 281 bini aşkın kişiyi işe yerleştirdi.

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