İstihdama doping etkisi yapacak yeni kredi paketi heyecan yaratırken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizlerin işe yerleşmesinde önemli bir rol üstleniyor. İŞKUR, yılbaşından bu yana 1 milyon 281 bini aşkın kişiyi işe yerleştirdi.
- Ekonomi
- 04.11.2019
- Gazete
İŞKUR acilen 44 bin işçi arıyor! En çok hangi alanda eleman açığı var? | İŞKUR iş ilanları
Bu yıl 1 milyon 281 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, acilen 44 bin işçi arıyor. Özel sektör en çok beden işçisi, makineci, satış danışmanı için İŞKUR’un kapısını çaldı. Sektör; acilen bin 473 makineci (dikiş), bin 383 satış danışmanı, bin 382 temizlik görevlisi arıyor. Bin 115 kişiyle garson, 974 kişiyle kasiyer, 698 kişiyle konfeksiyon işçisi en çok aranan elemanlar arasında yer alıyor. İstihdam odaklı kredi paketiyle birlikte işverenlerin eleman alımına hız vermesi bekleniyor. İşte İŞKUR haberiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...
İstihdama doping etkisi yapacak yeni kredi paketi heyecan yaratırken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizlerin işe yerleşmesinde önemli bir rol üstleniyor. İŞKUR, yılbaşından bu yana 1 milyon 281 bini aşkın kişiyi işe yerleştirdi.
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