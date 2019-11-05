İŞKUR 500 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ 500 personel alımı hangi kadrolara yapılacak?

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alım ilanına başvuru yapacak adayların öncelikle belirtilen bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bu kapsamda,

* İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge sahibi olmak,

* Alım kadrosu sınıfı belgesine veya bu belgeye eşdeğer belgeye sahip olmak,

* Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak,