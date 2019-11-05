İŞKUR 500 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ 500 personel alımı hangi kadrolara yapılacak?
DSİ 500 işçi alımı yapıyor. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin başvuru şartları açıklandı. İlanın yayınlanmasının ardından adaylar başvuru detaylarını merak ediyordu. Peki, İŞKUR DSİ personel alımı başvuru şartları neler? DSİ personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Hangi kadrolara alım yapılacak?
DSİ 500 personel alımı ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere toplam 500 personel alımı yapılacak. İŞKUR aracılığıyla yayınlanan açık kamu iş ilanları bölümünde bugünden (5 Kasım) itibaren başlayan başvurular 5 gün sürecek. Belirli şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilecekler. Peki, İŞKUR 500 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ 500 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte detaylar...
DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri ile İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.
DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alım ilanına başvuru yapacak adayların öncelikle belirtilen bazı nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Bu kapsamda,
* İlanın yayımlanmasından en az 3 yıl önce alınmış Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge sahibi olmak,
* Alım kadrosu sınıfı belgesine veya bu belgeye eşdeğer belgeye sahip olmak,
* Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak,
* Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak,
* Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
* İlanın yayımlandığı tarih itibariyle 3 yıl süreyle çalıştığını belgelendiren; SGK'dan hizmet bildirim cetveli dökümüne sahip olmak,
* İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak,
* En az lise mezunu olmak,