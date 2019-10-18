Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya farklı kurumlar tarafından çok sayıda kamu personeli alımı yapılacak. İşte detaylar. İŞKUR aracılığı ile gelmiş olan kamu personeli alımı ilanlarına başvurular İnternet üzerinden yapılabilir .Ancak adaylar başvuru yapabilmeleri için öncelikle belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda adaylardan aşağıdaki nitelikler aranacaktır. Başvuru yapacak adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak gerçekleştirebilirler. Bu yönde başvurular İnternet aracılığı ile yapılacak olup, adaylar ilgili sayfaya giriş yaptıklarında açılacak ekranda İŞYERİ TÜRÜ kısmını Kamu olarak seçecektir.

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