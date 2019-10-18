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  • 18.10.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 17:38

DKK, MSB, EGM, MEB ve CSB başvuru şartları nedir? İŞKUR'dan kamuya personel ve memur alımları

üzerinden 17-18 Ekim tarihleri arasında yayımlanmış ilanlara göre i alımı yapılacak. Bu bağlamda personel ve memur alımı ilanları için farklı kurumlar ortaya çıktı. Söz konusu iş ilanları için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir. İŞKUR, 2000 yılında kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 yılına kadar süren yasal düzenlemelerin ardından kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet süresi boyunca Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İşte İŞKUR DKK, MSB, EGM, MEB ve CSB başvuru şartları nedir?

İŞKUR'da kamuya personel alımları: DKK, MSB, EGM, MEB...

Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara göre kamuya farklı kurumlar tarafından çok sayıda kamu personeli alımı yapılacak. İşte detaylar. İŞKUR aracılığı ile gelmiş olan kamu personeli alımı ilanlarına başvurular İnternet üzerinden yapılabilir .Ancak adaylar başvuru yapabilmeleri için öncelikle belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda adaylardan aşağıdaki nitelikler aranacaktır. Başvuru yapacak adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yaparak gerçekleştirebilirler. Bu yönde başvurular İnternet aracılığı ile yapılacak olup, adaylar ilgili sayfaya giriş yaptıklarında açılacak ekranda İŞYERİ TÜRÜ kısmını Kamu olarak seçecektir.

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