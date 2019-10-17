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  • 18.10.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 09:07

18 Ekim açık iş ilanları! İŞKUR alımı başvuru şartları nedir?

personel ve memur alımlarına 18 Ekim itibari ile personel ve memur alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda yeni güncel iş ilanları yayımlandı. İŞKUR üzerinden genelinde yer alan farklı kamu kurum ve kuruluşları bünyesine, en az ilkokul mezunu alımı yapılıyor. İşte İŞKUR üzerinden yayımlanan kamu ilanları ve kadroları... İŞKUR kayıt işlemlerinizi üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.

İŞKUR en az ilkokul mezunu kamu personeli alımı yapacak!

İŞKUR 18 Ekim tarihi itibari ile resmi internet sitesinde personel alımı için ilanlar yayımladı. İŞKUR en az ilkokul mezunu personel alımları için yoğun ilgi gösterildi. Garson (Servis Elemanı), Beden İşçisi (Temizlik), Şoför, Aşçı, Makineci, Akaryakıt Satış Elemanı gibi birçok alanda eleman alınacak. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. İşte İŞKUR 18 Ekim ilkokul mezunu kamu personeli alımı başvuru şartları ve detaylar

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