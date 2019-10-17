İŞKUR 18 Ekim tarihi itibari ile resmi internet sitesinde personel alımı için ilanlar yayımladı. İŞKUR en az ilkokul mezunu personel alımları için yoğun ilgi gösterildi. Garson (Servis Elemanı), Beden İşçisi (Temizlik), Şoför, Aşçı, Makineci, Akaryakıt Satış Elemanı gibi birçok alanda eleman alınacak. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. İşte İŞKUR 18 Ekim ilkokul mezunu kamu personeli alımı başvuru şartları ve detaylar

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