Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 16.10.2019 16:51
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 16:58

üzerinden temizlik görevlisi, şoför ve satış danışmanı alımı yapılıyor! Başvuru nasıl yapılıyor?

tarafından yayımlanan güncel iş ilanları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. 14 Ekim tarihinde İŞKUR üzerinden yayımlanan temizlik görevlisi, şoför ve satış danışmanı alımı ilanları yenilendi. Yenilenen ilanlarla şoför, satış danışmanı ve temizlik görevlisi gibi pek çok alanda özel sektörde istihdam edilmek üzere alımlar yapılıyor. Peki, İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi, şoför ve satış danışmanı başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR üzerinden şoför ve satış danışmanı alımı yapılıyor!

İş arayışı olan vatandaşlar Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan ilanları inceliyor. Yurt genelinde iş arayışı olan vatandaşlar için İŞKUR üzerinden şoför, satış danışmanı ve temizlik görevlisi ilanları yayımlandı. İŞKUR üzerinden özel sektörde istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi, şoför ve satış danışmanı alımı yapılacak.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriİŞKUR üzerinden temizlik görevlisi, şoför ve satış danışmanı alımı yapılıyor! Başvuru nasıl yapılıyor?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri