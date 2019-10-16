İş arayışı olan vatandaşlar Türkiye İş Kurumu tarafından yayımlanan ilanları inceliyor. Yurt genelinde iş arayışı olan vatandaşlar için İŞKUR üzerinden şoför, satış danışmanı ve temizlik görevlisi ilanları yayımlandı. İŞKUR üzerinden özel sektörde istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi, şoför ve satış danışmanı alımı yapılacak.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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