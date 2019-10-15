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  • 15.10.2019 16:10
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 16:10

DPB üzerinden personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve kadrolar

'nda istihdam edilmek üzere temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağına dair ilan Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte gözler başvuru şartlarına ve başvurunun nasıl yapıldığına çevrildi. Pek çok kişi şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı DPB personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ilanda yer alan detaylar...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na personel alımı yapılacak!

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. İlanda yer alan bilgilere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde 175 temizlik ve güvenlik görevlisi istihdam edilecek. Peki, başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair bilgiler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuruları Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 14.10.2019-18.10.2019 talihleri arasında online olarak alınacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi noter huzurunda merkezde Personel Genel Müdürlüğü tarafından taşrada ise Valilik/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olup, kura çekim yeri ve tarihi daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır.

Başvuru şartları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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