İŞKUR'da en az ilköğretim mezunu 53 bin işçi ve personel alımı yapılacak! İşte başvuru bilgileri...

Türkiye İş Kurumu tarafından her dönem binlerce kişiye iş imkanı sağlanıyor. Yayımlanan ilanlarla birlikte Türkiye'nin 81 ilinde kamu ve özel sektörde pek çok alanda işçi istihdamı sağlanıyor. Son olarak İŞKUR üzerinden 53 bin personel ve işçi alımı ilanları yayımlandı. İş arayışı olan binlerce kişi şimdi İŞKUR 53 bin işçi ve personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ilanlar hakkında bilgiler ve güncel ilanlar...
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
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