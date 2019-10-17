İŞKUR'da en az ilköğretim mezunu 53 bin işçi ve personel alımı yapılacak! İşte başvuru bilgileri... 14 Ekim Pazartesi günü İŞKUR ilanları yenilendi. Kurum tarafından yayımlanan güncel iş ilanları iş arayışı olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl binlerce işsiz vatandaşa umut kapısı olan İŞKUR tarafından Türkiye'nin 81 ilinde istihdam edilmek üzere alımlar yapılacak. Yenilenen ilanlarla çeşitli alanlarda pek çok istihdam sağlanacak. Peki, İŞKUR 53 bin işçi ve personel alımı başvuru nasıl yapılır? İşte ilanlar hakkında merak edilenler...

Haberler Ekonomi Haberleri İŞKUR'da en az ilköğretim mezunu 53 bin işçi ve personel alımı yapılacak! İşte başvuru bilgileri...