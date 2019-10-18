İŞKUR on binlerce işçi ve personel alımı yapıyor! İŞKUR şoför, temizlik, kasiyer, reyon görevlisi ilanları İŞKUR her yıl iş konusunda vatandaşlara umut oluyor. Türkiye İş Kurumu tarafından duyurulan işçi alım ilanları yüz binlerce vatandaş tarafından yakından inceleniyor. Kurum tarafından yayımlanan ilanlarda şoför, temizlik görevlisi, kasiyer ve reyon görevlisi gibi çeşitli pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecek. Son olarak İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden pazartesi günü yeni işçi ve personel alımı ilanları açıklandı. İşte güncel İŞKUR ilanları ve başvuruya dair bilgiler...

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