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  • 18.10.2019 16:06
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 16:27

İŞKUR on binlerce işçi ve personel alımı yapıyor! İŞKUR şoför, temizlik, kasiyer, reyon görevlisi ilanları

İŞKUR her yıl iş konusunda vatandaşlara umut oluyor. Türkiye İş Kurumu tarafından duyurulan işçi alım ilanları yüz binlerce vatandaş tarafından yakından inceleniyor. Kurum tarafından yayımlanan ilanlarda şoför, temizlik görevlisi, kasiyer ve reyon görevlisi gibi çeşitli pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecek. Son olarak İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden pazartesi günü yeni işçi ve personel alımı ilanları açıklandı. İşte güncel İŞKUR ilanları ve başvuruya dair bilgiler...

İŞKUR'da on binlerce işçi ve personel alımı yapılıyor!

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlara yüz binlerce vatandaş iş sahibi oluyor. Bu kapsam kurum tarafından duyurulan ilanlara vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. İŞKUR aracılığıyla kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere çeşitli tarihler aralığında ilanlar yayımlanıyor. Kurumun sitesi üzerinden son olarak 14 Ekim Pazartesi günü kasiyer, reyon görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi işçi ilanları yayımlandı. İşte ilanlara dair bilgiler...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; bekçi, güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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