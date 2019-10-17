Son dakika haberi: 2020 yılı için işsiz vatandaşları sevindiren bir haber geldi. Bu bağlamda 60 bin personel alımı yapılacak. Kamu ve özel sektörün Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına bütçeden 5,5 milyar lira kaynak ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi. Peki 60 bin personel alımı başvuru şartları ne olacak? Memur ve personel alım şartları nedir?
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