İŞKUR işe alım ilanlarına her gün yenileri ekleniyor. Bu bağlamda bekçi ve güvenlik görevlisi iş ilanları oldukça ilgi görüyor. Adaylar İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden bekçi ve güvenlik görevlisi alım ilanlarına başvurabilir. Şimdi size bu yolu göstereceğiz.

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İŞKUR üzerinden belirli tarih aralığında çeşitli alanlarda alımlar yapılıyor. Bilindiği üzere yayımlanan ilanlarına başvurular oldukça fazla oluyor. Peki, İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan bekçi ve güvenlik görevlisi alımının başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair detaylar...

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