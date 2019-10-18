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  • 18.10.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 16:05

en az ilkokul mezunu bekçi ve güvenlik alınacak! İşte şartlar

en az ilkokul mezunu bekçi ve güvenlik görevlisi alımı oldukça merak ediliyor. İŞKUR'da açıklandı. İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi ve güvenlik görevlisi alımı ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.

İŞKUR en az ilkokul mezunu bekçi ve güvenlik alınacak!

İŞKUR işe alım ilanlarına her gün yenileri ekleniyor. Bu bağlamda bekçi ve güvenlik görevlisi iş ilanları oldukça ilgi görüyor. Adaylar İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden bekçi ve güvenlik görevlisi alım ilanlarına başvurabilir. Şimdi size bu yolu göstereceğiz.
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İŞKUR üzerinden belirli tarih aralığında çeşitli alanlarda alımlar yapılıyor. Bilindiği üzere yayımlanan ilanlarına başvurular oldukça fazla oluyor. Peki, İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan bekçi ve güvenlik görevlisi alımının başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair detaylar...

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