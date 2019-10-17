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'dan kendi işini kurmak isteyen lere ve lere hibe desteği... İşte başvuru şartları...

Kendi işini kurmak isteyen lere 50 bin, eski lere 38 bin 370 lira hibe destek imkanı var. 2020 yılı 1. dönem hibe programı için başvurular Kasım’da başlayacak...

İş kurmak isteyene 50 bin TL

ENGELLİLERİN istihdamı desteklenirken, kendi işini kurmak isteyenlere de hibe imkanı sunuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, lerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriyor. Engellilere bu kapsamda 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor. Bakanlık eski lere de brüt asgari ücretin 15 katına (38 bin 370 lira) kadar iş kurma desteği sunuyor. Hibe destekten yararlanmak için hazırlanan projeyle birlikte Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne başvurmak gerekiyor. Proje başvurusunda bulunmak isteyen kişilerde aranan özellikler şöyle:

BU ŞARTLARA DİKKAT
● En az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmak (çalışabilir durumda) veya 'a eski hükümlü olarak kaydı bulunmak.

Emekli olmamak.

onaylı girişimcilik belgesine sahip olmak.

İcra borcu bulunmaması (yapılandırılmış durumda olan borçlar hariç).

● İş kuracağı alanda son 1 yıl içerisinde vergi mükellefiyet kaydı olmamak.

Halihazırda üzerinde işyeri kaydı bulunmaması.

● İkamet ettiği il içinde uygulanmak üzere proje sunmak.

Kurulacak iş ile ilgili mevzuatta yer alan (var ise) zorunlu belgelere sahip olmak.

● Engelli bireyler için vasi atanmamış olması.

PROJE ÇAĞRISI

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Rahmi Terzi, İŞKUR'un engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için verdiği hibe desteği projesi hakkında çağrıda bulunarak, şöyle konuştu: "2020/1.dönem hibe desteği projeleri başvuru dönemi Kasım ayında başlayacak."

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