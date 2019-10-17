ENGELLİLERİN istihdamı desteklenirken, kendi işini kurmak isteyenlere de hibe imkanı sunuluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriyor. Engellilere bu kapsamda 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlanıyor. Bakanlık eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına (38 bin 370 lira) kadar iş kurma desteği sunuyor. Hibe destekten yararlanmak için hazırlanan projeyle birlikte Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne başvurmak gerekiyor. Proje başvurusunda bulunmak isteyen kişilerde aranan özellikler şöyle:

BU ŞARTLARA DİKKAT

● En az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmak (çalışabilir durumda) veya İŞKUR'a eski hükümlü olarak kaydı bulunmak.

● Emekli olmamak.

● KOSGEB onaylı girişimcilik belgesine sahip olmak.

● İcra borcu bulunmaması (yapılandırılmış durumda olan borçlar hariç).

● İş kuracağı alanda son 1 yıl içerisinde vergi mükellefiyet kaydı olmamak.

● Halihazırda üzerinde işyeri kaydı bulunmaması.

● İkamet ettiği il içinde uygulanmak üzere proje sunmak.

● Kurulacak iş ile ilgili mevzuatta yer alan (var ise) zorunlu belgelere sahip olmak.

● Engelli bireyler için vasi atanmamış olması.

PROJE ÇAĞRISI



Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Rahmi Terzi, İŞKUR'un engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için verdiği hibe desteği projesi hakkında çağrıda bulunarak, şöyle konuştu: "2020/1.dönem hibe desteği projeleri başvuru dönemi Kasım ayında başlayacak."