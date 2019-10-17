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  • 17.10.2019 19:16
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 19:16

bekçi, güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi işçi ilanları! Başvuru nereden yapılır?

Türkiye İş Kurumu tarafından duyurulan ilanlara vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Çeşitli tarihler aralığında kurum aracılığıyla kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere ilanlar yer alıyor. üzerinden son olarak 14 Ekim Pazartesi günü bekçi, güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi işçi ilanları yayımlandı. Peki, bekçi, güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi işçi ilanlarına nasıl başvurulur? İşte cevabı...

İŞKUR'da işçi alım ilanları yayımlandı! İşte o ilanlar...

İŞKUR her yıl yüz binlerce vatandaşın iş umudu oluyor. İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlar Türkiye'nin 81 ilinde her zaman büyük bir ilgi görüyor. Son olarak kurum üzerinden pazartesi günü yeni işçi ve personel alımı ilanları duyuruldu. Bekçi, güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi gibi çeşitli alanlarda yüzlerce alım yapılacak. İşte başvuruya dair bilgiler...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; bekçi, güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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