Türkiye İş Kurumu üzerinden farklı eğitim düzeylerinde, tecrübesiz, tecrübeli binlerce personel alımı yapılacak. Lise, önlisans ve lisans mezunu yüzlerce personel alımı başvuru şartları neler? En çok alım yapılan meslekler ve diğer detaylar haberimizde. Kamu ve özel firmalara çok sayıda personel alım ilanları açıklanmaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden istihdam edilecek olan personel alımlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının mili istihdam projesi kapsamında açıkladığı sosyal çalışma programları, kamu memur alımı, kurum dışı işçi alımı, iş başı eğitim programları yanı sıra Toplum yararına Programları ile binlerce personel alımları yapılıyor. 15 Ekim tarihi itibari ile 39 bin personel alınacak. Bu alımlarda en çok hangi kadroda istihdamlar olacak?

İŞKUR 39 BİN İLKÖĞRETİM MEZUNU PERSONEL ALIMI YAPACAK

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