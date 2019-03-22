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  • 21.03.2019 11:57
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 09:55

personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

2019 yılı tarafından yapılan açıklama da koşulu olmadan personel alımı yapılacağına yer verildi.

SGK personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları

2019 yılı tarafından yapılan açıklama da koşulu olmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. Değişik kadrolara yapılan personel alımında adaylar 7 kentte yerleştirilecek. İşte tarafından yayımlanan duyurunun ayrıntıları haberimizde. memur, personel alım ilanlarını da makalemizde topladık.

33 AY

SGK tarafından yapılan açıklamada alınacak personellerin maaşları ve çalışma süreleri hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda iş sözleşmesine istinaden edilecektir. Başarılı olan adaylar, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek olup, devlet memurluğu ile herhangi bir ilgileri bulunmayacaktır. Sözleşmeler en fazla 33 ay için yapılacak olup, proje süresiyle sınırlıdır. Sözleşmelerin yenilenmesi ve uzatılması söz konusu değildir. Ücret ve diğer haklarla ilgili bilgiler adaylarla sözlü sınava davet aşamasında paylaşılacaktır"

SGK BAŞVURU DETAYLARI

SGK tarafından yapılan açıklamada başvuru detaylarına şu şekilde yer verildi:

Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak

Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak

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