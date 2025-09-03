ÖZYES sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri ve özel yetenek gerektiren bölümlerine girişte kritik öneme sahip olan ÖZYES sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.

Fotoğraflar: AA

ÖZYES Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı: ÖSYM Tarihi Açıkladı

Özel Yetenek Sınavları (ÖZYES), 2025-ÖSYM sınav takviminin en dikkat çekici aşamalarından biri olarak öne çıktı. Spor bilimleri fakülteleri başta olmak üzere özel yetenek gerektiren bölümlere girmek isteyen adayların katıldığı sınavlar, 13-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Binlerce adayın ter döktüğü bu süreçte gözler artık sonuçlara çevrilmiş durumda.

📌 ÖZYES Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM, adayların merakla beklediği 2025-ÖZYES sonuç tarihi hakkında resmi duyuru yaptı. Buna göre ÖZYES sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını, her yıl olduğu gibi ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.