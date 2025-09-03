ÖZYES sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri ve özel yetenek gerektiren bölümlerine girişte kritik öneme sahip olan ÖZYES sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.
ÖZYES Sonuçları İçin Geri Sayım Başladı: ÖSYM Tarihi Açıkladı
Özel Yetenek Sınavları (ÖZYES), 2025-ÖSYM sınav takviminin en dikkat çekici aşamalarından biri olarak öne çıktı. Spor bilimleri fakülteleri başta olmak üzere özel yetenek gerektiren bölümlere girmek isteyen adayların katıldığı sınavlar, 13-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Binlerce adayın ter döktüğü bu süreçte gözler artık sonuçlara çevrilmiş durumda.
📌 ÖZYES Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM, adayların merakla beklediği 2025-ÖZYES sonuç tarihi hakkında resmi duyuru yaptı. Buna göre ÖZYES sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını, her yıl olduğu gibi ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
🎓 ÖZYES Nedir, Kimler İçin Yapılır?
ÖZYES, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında düzenlenen, özel yetenek gerektiren bölümlere girişte kullanılan sınavdır. Özellikle Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği gibi bölümlere öğrenci seçmek amacıyla yapılır.
Sınav, adayların fiziksel yeterliliklerini ölçmek için koşu, dayanıklılık ve koordinasyon gibi testler içerirken; aynı zamanda belirli alanlarda teorik bilgileri de değerlendirmeye tabi tutar.
📝 ÖZYES Puanı Nasıl Hesaplanıyor?
ÖZYES puanı tek başına belirleyici değildir. Adayların sınavdan aldıkları puan, Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile birlikte hesaplanarak birleşik bir yerleştirme puanı oluşturulur. Bu sistem, adayların hem akademik yeterliliklerini hem de fiziksel performanslarını göz önünde bulundurmayı amaçlar.