Ece Vahapoğlu’ndan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Ameliyat ertelendi

Rektum kanseriyle mücadele eden sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, sağlık sürecine dair yeni bir gelişmeyi paylaştı. Planlanan ameliyatın ertelendiğini açıklayan Vahapoğlu, son durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

Sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, bir süredir rektum kanseriyle mücadele ediyor. 47 yaşındaki Vahapoğlu, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalığını kamuoyuna duyurmuş ve tedavi sürecini sevenleriyle paylaşmıştı.

Vahapoğlu, o paylaşımında yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum. Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı. Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım"

"Kontrollerinizi Aksatmayın"

Tedavi sürecine dair farkındalık mesajı da veren Vahapoğlu, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor.. Kontrollerinizi aksatmayın. Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz. Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle -umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için - devam edeceğim. Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum. Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek"

Ameliyat Bir Hafta Ertelendi

Yaklaşık üç aydır tedavi süreci devam eden Ece Vahapoğlu, son olarak sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı. 23 Aralık'ta ameliyat olacağını açıklayan Vahapoğlu, operasyonun ertelendiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden süreci anlatan Vahapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben normalde cuma günü, rektum kanserindeki tümörün alınmasıyla ilgili robotik cerrahi bir operasyon geçirecektim. Ancak üşütmüşüm; boğazım enfeksiyonlu, burnum biraz tıkalı. Bugün kulak burun boğaz doktoruna ve anestezi ekibine göründüm, kan tahlili yapıldı ve maalesef boğazımdaki enfeksiyon nedeniyle antibiyotiğe başladım. Risk taşıdığı için ameliyat bir hafta ertelendi"

Vahapoğlu'nun paylaşımı, takipçilerinden destek ve geçmiş olsun mesajları aldı.

