Kas spazmı geçiren Çağla Şıkel'den yeni paylaşım: İşte son hali ve sağlık durumu...
Çağla Şıkel’in programının yeni bölümünün yayınlanmaması, izleyicileri endişelendirdi. Ünlü sunucunun yaşadığı rahatsızlığın nedeni ve son durumu netlik kazandı. Şıkel’den konuyla ilgili art arda paylaşımlar geldi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen manken ve sunucu Çağla Şıkel, sunuculuğunu üstlendiği programının son bölümünde yer almadı. Şıkel'in rahatsızlığından dolayı programa çıkmadığı öğrenildi.
46 yaşındaki Çağla Şıkel'in kas spazmı geçirdiği ve bu nedenle programın yeni bölümünün yayınlanmadığı belirtildi.
Şıkel'den İlk Mesaj 💬
Yaşadığı rahatsızlığın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Şıkel, sevenlerini rahatlatan ifadeler kullandı. Ünlü isim paylaşımında, "Ben de sizi çok seviyorum. Azıcık durmam gerekiyormuş" sözlerine yer verdi.
Çağla Şıkel daha sonra yeni bir paylaşımda daha bulunarak son halini yayınladı.
Takipçilerinden Geçmiş Olsun Mesajları
Şıkel'in açıklamasının ardından sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşıldı. Sevenleri, ünlü sunucuya kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.