PODCAST CANLI YAYIN

Kas spazmı geçiren Çağla Şıkel'den yeni paylaşım: İşte son hali ve sağlık durumu...

Çağla Şıkel’in programının yeni bölümünün yayınlanmaması, izleyicileri endişelendirdi. Ünlü sunucunun yaşadığı rahatsızlığın nedeni ve son durumu netlik kazandı. Şıkel’den konuyla ilgili art arda paylaşımlar geldi.

Giriş Tarihi:
Kas spazmı geçiren Çağla Şıkel'den yeni paylaşım: İşte son hali ve sağlık durumu...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen manken ve sunucu Çağla Şıkel, sunuculuğunu üstlendiği programının son bölümünde yer almadı. Şıkel'in rahatsızlığından dolayı programa çıkmadığı öğrenildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

46 yaşındaki Çağla Şıkel'in kas spazmı geçirdiği ve bu nedenle programın yeni bölümünün yayınlanmadığı belirtildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Şıkel'den İlk Mesaj 💬

Yaşadığı rahatsızlığın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Şıkel, sevenlerini rahatlatan ifadeler kullandı. Ünlü isim paylaşımında, "Ben de sizi çok seviyorum. Azıcık durmam gerekiyormuş" sözlerine yer verdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Çağla Şıkel daha sonra yeni bir paylaşımda daha bulunarak son halini yayınladı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Takipçilerinden Geçmiş Olsun Mesajları

Şıkel'in açıklamasının ardından sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşıldı. Sevenleri, ünlü sunucuya kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme: 20 şüpheli daha yakalandı! Gözaltına alınan isimler belli oldu
Casper
Başkan Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye başsağlığı telefonu!
Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu: Kokain bombası! | İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak? | İlk açıklama geldi
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: Çalışma süresi şubat sonuna kadar uzatıldı
D&R
"Daltonlar" suç örgütü davasında karar! Örgüt yöneticilerine ceza yağdı
Müge Anlı canlı yayın | Cinayete kurban giden 4 yaşındaki bebek nereye gömüldü?
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerindeki şifre yalıdaki havuzdan çıktı: Divine Circus!
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası
Falcon 50’nin özellikleri nedir? Libya heyetini taşıyordu: İşte Ankara’da düşen uçağın teknik detayları
Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı!
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Eski görüntüyü yeni diye paylaştılar! Karadeniz'de vurulan gemi iddiasına DMM'den yanıt
TAKVİM yazdı Kasım Garipoğlu'nun ozon planı suya düştü! Fenomenlerin suç maskesi sosyal medya
İstanbul’un kar hasreti bitiyor: Harita değişti, soğuk dalga kuzeyden giriş yapacak! -6 derece...
Güllü dosyasında şok ifadeler ortaya çıktı! "Sen öldürdün" mesajı atan Sultan'ın babası konuştu
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri