Kas spazmı geçiren Çağla Şıkel'den yeni paylaşım: İşte son hali ve sağlık durumu...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen manken ve sunucu Çağla Şıkel , sunuculuğunu üstlendiği programının son bölümünde yer almadı. Şıkel'in rahatsızlığından dolayı programa çıkmadığı öğrenildi.

46 yaşındaki Çağla Şıkel 'in kas spazmı geçirdiği ve bu nedenle programın yeni bölümünün yayınlanmadığı belirtildi.

Kaynak: Sosyal medya

Şıkel'den İlk Mesaj 💬

Yaşadığı rahatsızlığın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Şıkel, sevenlerini rahatlatan ifadeler kullandı. Ünlü isim paylaşımında, "Ben de sizi çok seviyorum. Azıcık durmam gerekiyormuş" sözlerine yer verdi.