Yarım asırlık kariyer değişmeyen heyecan! Nilüfer’den yıllar sonra gelen samimi itiraflar

Türk müziğinin efsane ismi Nilüfer, Harper’s Bazaar’a verdiği röportajda sahne tutkusunu, sade yaşamını ve kendisine dair bilinmeyenleri anlattı. Mütevazı ev halinden sahne heyecanına kadar birçok konuda içten açıklamalar yapan sanatçı, yarım asırlık kariyerine rağmen hâlâ ilk günkü kadar heyecan duyduğunu söyledi.

Türk pop müziğinin unutulmaz yorumcularından Nilüfer, Harper's Bazaar'a verdiği röportajda hem sahne ışıklarının ardındaki sade yaşamını hem de yıllara meydan okuyan kariyer tutkusunu anlattı. "Böyle Ayrılık Olmaz", "Başıma Gelenler" ve "Kavak Yelleri" gibi şarkılarıyla kuşakların hafızasında yer eden sanatçı, bu kez şarkıları değil samimi ifadeleriyle gündeme geldi.

"Evde Eşofmanla Gezerim" 🧘‍♀️

Sahnede ışıltılı bir enerji sergilese de günlük hayatında oldukça mütevazı olduğunu söyleyen Nilüfer, "Evde eşofmanla gezerim, makyaj yapmam. Rahatıma düşkünüm. Sahnede topuklu giyiyorum ama günlük yaşamda asla tercih etmiyorum" diyerek sade yaşam tarzını anlattı.

Dışarıdan sakin biri gibi görünse de duygu dünyasında fırtınalar kopabildiğini söyleyen sanatçı, buna rağmen yüzündeki huzurlu ifadenin değişmediğini belirtti. Nilüfer, "İçimde fırtınalar kopsa da yüzüm hep huzurludur" diyerek kendine özgü duruşunu anlattı.

Sahne Heyecanı Hiç Bitmemiş 🎶

Müzikte 50 yılı geride bırakmasına rağmen sahnede hala ilk günkü kadar heyecanlandığını söyleyen Nilüfer, "Sahne öncesi hala çok heyecanlanıyorum, bir gün öncesinden kalbim hızlanıyor" dedi.

Batıl inançlara bağlı olmadığını da belirten Nilüfer, konser ritüelinin oldukça basit olduğunu söyledi: "Fal baktırmam. Uğurum yoktur. Sadece ses açma rutinimi yaparım"

Bazı dünya starlarının kayıplarının kendisini derinden sarstığını da anlatan Nilüfer, Amy Winehouse ve Whitney Houston'ın vefatında "yakın akrabasını kaybetmiş gibi" üzüldüğünü söyledi. Jennifer Lopez ve Beyonce'yi izlediğinde ise hayranlık duyduğunu paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Jennifer Lopez'i ve Beyonce'yi izlediğim zaman hayran kalıyorum" dedi.

"İyi İş Yapınca Para Gelir" 💬

Başarıya dair tek bir prensibe bağlı olduğunu belirten Nilüfer, "İyi iş yapınca para zaten gelir. Bu yüzden kariyerimi her zaman ön planda tuttum" diyerek çalışma disiplininin yıllardır değişmediğini söyledi.

