Yarım asırlık kariyer değişmeyen heyecan! Nilüfer’den yıllar sonra gelen samimi itiraflar

Türk pop müziğinin unutulmaz yorumcularından Nilüfer, Harper's Bazaar'a verdiği röportajda hem sahne ışıklarının ardındaki sade yaşamını hem de yıllara meydan okuyan kariyer tutkusunu anlattı. "Böyle Ayrılık Olmaz", "Başıma Gelenler" ve "Kavak Yelleri" gibi şarkılarıyla kuşakların hafızasında yer eden sanatçı, bu kez şarkıları değil samimi ifadeleriyle gündeme geldi.