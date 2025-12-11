PODCAST CANLI YAYIN

Kemal Sunal filmleriyle tanınan Zafer Dilek hayatını kaybetti

Sağlık problemleri nedeniyle bir süredir kaldırıldığı hastanede tedavi gören müzisyen Zafer Dilek 81 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Dilek'in cenaze töreni bilgileri belli oldu.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören müzisyen Zafer Dilek, geçtiğimiz hafta yoğun bakıma alınmıştı.

Usta müzisyen kaldırıldığı Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

81 YAŞINDA VEFAT ETTİ

81 yaşında vefat eden Dilek'in cenazesi 13 Aralık Cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

