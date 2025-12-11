PODCAST CANLI YAYIN

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk görüntü! Tuba Ünsal’ın tarzı sınıfta kaldı: Para çok zevk yok

GQ Men of the Year 2025 töreninde Tuba Ünsal, 11 yaş küçük sevgilisi Emir Ersoy ile ilk kez el ele görüntülendi. Ünsal’ın kıyafet tercihi ise sosyal medyanın gündemine oturdu ve tartışma yarattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
11 yaş küçük sevgilisiyle ilk görüntü! Tuba Ünsal’ın tarzı sınıfta kaldı: Para çok zevk yok

GQ Men of the Year 2025 töreni, dün akşam magazin dünyasında büyük ilgi gördü. Birçok ünlü ismin katıldığı etkinlik, yıldızlar geçidi niteliği taşırken, Tuba Ünsal da dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İlk Kez El Ele Görüntülendiler ❤️

Ünlü oyuncu, 11 yaş küçük sevgilisi Emir Ersoy ile ilk kez kameralar karşısına çıktı. Çiftin samimi görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Kıyafet Tercihi Eleştirildi 👗

Törenin en çok konuşulan detaylarından biri Ünsal'ın elbisesi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun kıyafetini eleştiren yorumlar yaptı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yorum Yağdı💬

Bazı yorumlar şöyleydi:

"O elbise ne öyle! Para çok zevk yok"

"Bir giyinmeyi beceremedi gitti ya"

"Aslında güzel kadın lakin elbisesi seksenlerin perdesi gibi"

"Elbisesinin kumaşı 70'li yıllarda kullanılan perdeden bozma tuvalet gibi olmuş"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Tuba Ünsal'ın stil tercihi, hem sosyal medyanın hem de magazin sayfalarının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

GQ Men of the Year gecesi, ünlü isimlerin hem şıklıkları hem de tartışmalı stilleriyle yılın önemli etkinliklerinden biri olarak bir kez daha kayda geçti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte Tuba Ünsal'ın çok konuşulan tarzı...

Tuba Ünsal ve Emir Ersoy ilk kez el ele

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Terörsüz Türkiye'de "rapor" zamanı... MHP Meclis'e sundu
Donald Trump'ın “Venezuela” operasyonu: Machado nasıl kaçırıldı? Karayipler'de tanker baskını | ABD Basını CIA darbelerini hatırlattı
Casper
Son dakika! Adliyeyi soyan Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına kaçtığı anlar A Haber'de!
CANLI | 5. Finansın Geleceği Zirvesi Turkuvaz Medya'da! CB Yardımcısı Yılmaz Avrupa'da ilk 4 hedefini açıkladı
Mehmet Akif Ersoy'un sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5'inde taciz mesajı!
Türk Telekom
Trump’ın gizli planı sızdı! Avrupa şokta: Rusya’ya ekonomik dönüş bileti
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında: Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Fenerbahçe'de eksik çok bahane yok! Tedesco'dan farklı 11
Arınamayan CHP'de 'toplu istifa' ve 'yeni parti' bombası! Sadık vekiller ve Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Çakır sonrası hedefteki 9 isim
idefix
Güllü'nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan'ın kan donduran planı: "Atacağım şimdi seni"
Medyadaki "zehirli" yapı! Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy tutuklandı | Sevk yazısında şoke eden detaylar
Torba yasa geliyor: Emeklilik, maaş, prim, vergide yeni reformlar yolda! İşte tüm maddeler
Fed'de ayrışma Beyaz Saray'da gerilim: 25 baz puanlık indirim Trump'a yetmedi harekete geçti
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Galatasaray'a yeni Victor Osimhen! Transferde dev operasyon
Bu yılın en mutlu başlıkları: İşte 2025’te anne-baba olan ünlü isimler!
GQ Men of the Year 2025 gecesinde yıldız yağmuru! Ünlüler ödülleriyle sahnede parladı