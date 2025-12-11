11 yaş küçük sevgilisiyle ilk görüntü! Tuba Ünsal’ın tarzı sınıfta kaldı: Para çok zevk yok
GQ Men of the Year 2025 töreninde Tuba Ünsal, 11 yaş küçük sevgilisi Emir Ersoy ile ilk kez el ele görüntülendi. Ünsal’ın kıyafet tercihi ise sosyal medyanın gündemine oturdu ve tartışma yarattı.
GQ Men of the Year 2025 töreni, dün akşam magazin dünyasında büyük ilgi gördü. Birçok ünlü ismin katıldığı etkinlik, yıldızlar geçidi niteliği taşırken, Tuba Ünsal da dikkat çeken isimlerden biri oldu.
İlk Kez El Ele Görüntülendiler ❤️
Ünlü oyuncu, 11 yaş küçük sevgilisi Emir Ersoy ile ilk kez kameralar karşısına çıktı. Çiftin samimi görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Kıyafet Tercihi Eleştirildi 👗
Törenin en çok konuşulan detaylarından biri Ünsal'ın elbisesi oldu. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun kıyafetini eleştiren yorumlar yaptı.
Yorum Yağdı💬
Bazı yorumlar şöyleydi:
"O elbise ne öyle! Para çok zevk yok"
"Bir giyinmeyi beceremedi gitti ya"
"Aslında güzel kadın lakin elbisesi seksenlerin perdesi gibi"
"Elbisesinin kumaşı 70'li yıllarda kullanılan perdeden bozma tuvalet gibi olmuş"
Tuba Ünsal'ın stil tercihi, hem sosyal medyanın hem de magazin sayfalarının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
GQ Men of the Year gecesi, ünlü isimlerin hem şıklıkları hem de tartışmalı stilleriyle yılın önemli etkinliklerinden biri olarak bir kez daha kayda geçti.
İşte Tuba Ünsal'ın çok konuşulan tarzı...