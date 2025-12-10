Yasemin Kay Allen okyanusta jet ski şovu ile dikkat çekti

Kaynak: Sosyal medya

🦈 Köpekbalıklarıyla Yüzme Deneyimi

Allen, geçtiğimiz Temmuz ayında da okyanusa dalarak köpekbalıklarıyla yüzdüğü anları yayınlamıştı:

Bu unutulmaz deneyim için can-ı gönülden teşekkür ederim. Okyanusun size neler göstereceğinin kimse sözünü veremiyor, o yüzden her sabah tekneye binerken beklentilerimi sahilde bıraktım. Her gün bambaşka canlılarla karşılaşacak kadar şanslıydık. Mobulalar, Giant oceanic manta, 6 farklı çeşit yunus (aralarında sudan atladıklarında kendi etraflarında dönen Spinner Yunusları favorim oldu), deniz aslanları ve 9 orca'nın olduğu bir pod... Şükürler olsun