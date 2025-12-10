Yasemin Kay Allen'den enfes jet ski şovu!

İbrahim Çelikkol ve Emine Meyrem gibi isimlerle birlikte çalışacak olan Yasemin Allen, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Denize ve su sporlarına olan ilgisiyle bilinen oyuncu, jet ski performansıyla bu ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

🌊 Pasifik'te Cesur Anlar

Dijital platformda yayınlanacak Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisinin kadrosunda yer alan Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle gündeme geldi. Oyuncu, Pasifik Okyanusu'nda jet ski üzerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

🏄‍♀️ Sosyal Medyada İlgi Odağı

Allen'in cesur ve dinamik paylaşımları, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Pasifik'teki jet ski şovu, binlerce yorum ve beğeni aldı.

🦈 Köpekbalıklarıyla Yüzme Deneyimi

Allen, geçtiğimiz Temmuz ayında da okyanusa dalarak köpekbalıklarıyla yüzdüğü anları yayınlamıştı: