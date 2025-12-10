PODCAST CANLI YAYIN

Yağız Can Konyalı’dan Derya Şensoy’a sürpriz evlilik teklifi!

Bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, evlilik yolunda ilk adımı attı. Konyalı’nın romantik teklifine “Evet” diyen Şensoy, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, bir süredir oyuncu Yağız Can Konyalı ile yaşadığı ilişkisiyle gündemdeydi. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlar ve birlikte çıktıkları tatillerle takipçilerinin ilgisini çeken çift, ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

💍Yağız Can Konyalı'dan Romantik Teklif

Ünlü çiftten hayranlarını sevindiren haber geldi. Yağız Can Konyalı, Derya Şensoy'a evlilik teklifinde bulundu. Şensoy, o özel anları sosyal medya hesabından paylaşarak teklife "Evet" dediğini duyurdu.

Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Şensoy'un gönderisi kısa sürede büyük ilgi gördü.

❤️ Paylaşım Sosyal Medyada Gündem Oldu

Çiftin samimi ve mutlu anları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, takipçilerden de tebrik yağdı. Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı'nın bu yeni adımı, sevenleri tarafından heyecanla karşılandı.

NE OLMUŞTU?

Derya Şensoy, geçtiğimiz yıl iş insanı Celal Can Algül ile 4 yıl süren birlikteliğini sonlandırmıştı. Evlenmeleri beklenen çiftin sessiz sedasız ayrılması magazin dünyasında şaşkınlık yaratmıştı. Bu ayrılığın ardından oyuncu, uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmemeyi tercih etmişti.

