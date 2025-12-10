Yağız Can Konyalı’dan Derya Şensoy’a sürpriz evlilik teklifi!

Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, bir süredir oyuncu Yağız Can Konyalı ile yaşadığı ilişkisiyle gündemdeydi. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlar ve birlikte çıktıkları tatillerle takipçilerinin ilgisini çeken çift, ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.