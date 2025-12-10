PODCAST CANLI YAYIN

Mehmet Erdem babasını kaybetti: Son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, babası Sücaattin Erdem’in vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Sücaattin Erdem, bugün son yolculuğuna uğurladı.

"Hakim Bey", "Acıyı Sevmek Olur Mu" ve "Bir Elmanın Yarısı" şarkılarıyla tanınan Mehmet Erdem'in babası Sücaattin Erdem'in vefat etti. Ünlü şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Erdem, yaptığı paylaşımda "Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazının ardından Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Aileden Paylaşımlar

Erdem'in 2021 yılında hayatını birleştirdiği oyuncu eşi Vildan Atasever de sosyal medya hesabından eşinin paylaşımını yayınlayarak üzüntüsünü dile getirdi. Çiftin sevenleri, paylaşımlara yorumlar yaparak taziyelerini iletti.

Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bugün Sücaattin Erdem son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii'nde gerçekleştirildi. Sücaattin Erdem, dualarla toprağa verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; 7.5 aylık hamile olan eşi Vildan Atasever, Erdem'i bu zor gününde yalnız bırakmadı. Kayınpederini son yolculuğuna uğurlayan Atasever'in zaman zaman duygusal anlar yaşadığı gözlendi.

