Mehmet Erdem babasını kaybetti: Son yolculuğuna uğurlandı

"Hakim Bey", "Acıyı Sevmek Olur Mu" ve "Bir Elmanın Yarısı" şarkılarıyla tanınan Mehmet Erdem'in babası Sücaattin Erdem'in vefat etti. Ünlü şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Erdem, yaptığı paylaşımda "Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazının ardından Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerine yer verdi.