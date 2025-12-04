Beste Kökdemir’den oğlu Güneş ile ilk kare geldi!

'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Alya', 'Not Defteri' ve 'Çıplak Gerçek' gibi yapımlarla tanınan Beste Kökdemir, bir süredir iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile mutlu bir ilişki sürdürüyordu. Çatak'tan Mayıs ayında aldığı evlilik teklifine "Evet" diyen oyuncu, 4 Temmuz'da nikah masasına oturarak hayatını birleştirdi.