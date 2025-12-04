PODCAST CANLI YAYIN

Beste Kökdemir'den oğlu Güneş ile ilk kare geldi!

Ünlü oyuncu Beste Kökdemir, iş insanı eşi Fazlı Erdinç Çatak ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kökdemir, minik oğulları Güneş’le çekilmiş ilk fotoğrafını paylaşarak duygularını “Güneş’in annesi olduğum için gururluyum” sözleriyle ifade etti. İşte o paylaşım...

'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Alya', 'Not Defteri' ve 'Çıplak Gerçek' gibi yapımlarla tanınan Beste Kökdemir, bir süredir iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile mutlu bir ilişki sürdürüyordu. Çatak'tan Mayıs ayında aldığı evlilik teklifine "Evet" diyen oyuncu, 4 Temmuz'da nikah masasına oturarak hayatını birleştirdi.

Düğün sırasında hamile olduğunu açıklayan Kökdemir, bir erkek bebek beklediklerini duyurmuştu.

Hamilelik süreci boyunca enerjisi ve paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çeken ünlü oyuncu, bebeğini kucağına aldıktan sonra da mutluluğunu paylaşmayı ihmal etmedi.

Kökdemir, ilk fotoğraf karesini yayınlarken duygularını şu sözlerle ifade etti: "Güneş'in annesi olduğum için gururluyum."

Kısa sürede yüzlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, takipçileri tarafından "çok tatlı", "harika bir an", "mutluluklar" gibi yorumlarla karşılandı.

İşte o paylaşım...

