PODCAST CANLI YAYIN

Muazzez Ersoy’dan acil uyarı: Hem yakın çevresine hem takipçilerine seslendi

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Ersoy, adını kullanarak yakın çevresine mesaj atan dolandırıcılar nedeniyle hukuki süreci başlattı. Ünlü sanatçı, takipçilerini ve sevenlerini dikkatli olmaları konusunda uyararak sahte mesajların ekran görüntüsünü paylaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Muazzez Ersoy’dan acil uyarı: Hem yakın çevresine hem takipçilerine seslendi

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Ersoy, son günlerde adını kullanan dolandırıcıların hedefi haline gelmesiyle gündem oldu. Sanatçının yakın çevresine gönderilen sahte WhatsApp mesajları, durumun kısa sürede fark edilmesini sağladı. Ersoy, söz konusu mesajların ardından sosyal medya hesabı üzerinden hem çevresini hem de takipçilerini uyaran bir açıklama yaparak konuyu kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Dolandırıcıların, 66 yaşındaki sanatçının ismini kullanarak yakın çevresinden numara talep ettiği öğrenildi. Mesajlaşmanın Ersoy'un kişisel iletişim tarzına uymaması, çevresindeki kişilerin şüphelenmesine ve olayı Ersoy'a bildirmesine neden oldu. Durumu öğrenir öğrenmez harekete geçen sanatçı, avukatı aracılığıyla hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Muazzez Ersoy, Instagram hesabından yaptığı açıklamada sahte mesajların içeriğine ve yaşanan sürece dikkat çekti. Ünlü sanatçı, kendisi adına gönderilen bu mesajların fark edilmesinin ardından tüm gerekli adımların atıldığını belirtti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"Mesajlaşmak Benim Tarzım Değil" 📵

Ersoy, "Amacını henüz bilemediğimiz şahıs ya da şahıslar tarafından, yakın çevreme WhatsApp mesajları atılmaya başlamış. Mesajlaşmak benim tarzım olmadığı için durum dikkat çekmiş. Dün haberimiz oldu, avukatım hukuki sürece başladı." sözleriyle hem çevresine hem de takipçilerine seslendi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sanatçı, paylaşımında sahte mesajların ekran görüntüsünü de yer vererek kimsenin mağdur olmaması adına bu adımı attığını ifade etti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Ersoy, "Kimsenin zarar görmemesi, dolandırılmaması adına buradan ivedilikle ekran görüntüsünü paylaşmayı ve yakınlarımı uyarmayı uygun gördüm" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Muazzez Ersoy kendi adını kullanarak ilaç ve krem gibi ürünleri satmaya çalışan dolandırıcılara karşı geçtiğimiz aylarda takipçilerini uyarmıştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kameraların kapatıldığı otel İmamoğlu Suç Örgütü'nün gizli karargahı çıktı!
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi"
İdefix
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Meteoroloji'den 80 ile yağış alarmı: Kar, sağanak, fırtına üçü bir arada geliyor! -9 dereceye kadar...
Galatasaray'da Icardı Şampiyonlar Ligi’nde son 8 karşılaşmayı boş geçti
Evlenip çocuğu olana toplam 645 bin TL destek! Ocak 2026'da tutarlar yükseliyor! 60 aya kadar...
ABD’de tutuklanan Furkan Dölek'in kefaletinin bir bölümünü gizemli bir Türk ödedi
Öğrenci kartında yaş sınırı mahkemelik oldu! İzmir'de CHP'li belediyeye tazminat şoku
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Okullarda ara tatil kalkacak mı? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı
Yılın son MGK'sı sonrası 7 maddelik yazılı bildiri: Bölgemizde teröre yer yok!
Son dakika: Otopsi raporu açıklandı! Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu
11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi
"Hatay'ımız yine ışıl ışıl" | Bakan Kurum Emek Mahallesi’nin yeni görüntülerini paylaştı
Kuruluş Orhan’da tarihİ an! Osman Bey mührü Orhan Bey’e teslim etti
Başkan Erdoğan 11. Tıp Kurultayı'nda hedefi açıkladı: "Dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız"
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? | AK Parti'den "rapor" toplantısı