Muazzez Ersoy’dan acil uyarı: Hem yakın çevresine hem takipçilerine seslendi

Kaynak: Sosyal medya

"Mesajlaşmak Benim Tarzım Değil" 📵

Ersoy, "Amacını henüz bilemediğimiz şahıs ya da şahıslar tarafından, yakın çevreme WhatsApp mesajları atılmaya başlamış. Mesajlaşmak benim tarzım olmadığı için durum dikkat çekmiş. Dün haberimiz oldu, avukatım hukuki sürece başladı." sözleriyle hem çevresine hem de takipçilerine seslendi.