Muazzez Ersoy’dan acil uyarı: Hem yakın çevresine hem takipçilerine seslendi
Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Ersoy, adını kullanarak yakın çevresine mesaj atan dolandırıcılar nedeniyle hukuki süreci başlattı. Ünlü sanatçı, takipçilerini ve sevenlerini dikkatli olmaları konusunda uyararak sahte mesajların ekran görüntüsünü paylaştı.
Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Muazzez Ersoy, son günlerde adını kullanan dolandırıcıların hedefi haline gelmesiyle gündem oldu. Sanatçının yakın çevresine gönderilen sahte WhatsApp mesajları, durumun kısa sürede fark edilmesini sağladı. Ersoy, söz konusu mesajların ardından sosyal medya hesabı üzerinden hem çevresini hem de takipçilerini uyaran bir açıklama yaparak konuyu kamuoyuyla paylaştı.
Dolandırıcıların, 66 yaşındaki sanatçının ismini kullanarak yakın çevresinden numara talep ettiği öğrenildi. Mesajlaşmanın Ersoy'un kişisel iletişim tarzına uymaması, çevresindeki kişilerin şüphelenmesine ve olayı Ersoy'a bildirmesine neden oldu. Durumu öğrenir öğrenmez harekete geçen sanatçı, avukatı aracılığıyla hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.
Muazzez Ersoy, Instagram hesabından yaptığı açıklamada sahte mesajların içeriğine ve yaşanan sürece dikkat çekti. Ünlü sanatçı, kendisi adına gönderilen bu mesajların fark edilmesinin ardından tüm gerekli adımların atıldığını belirtti.
"Mesajlaşmak Benim Tarzım Değil" 📵
Ersoy, "Amacını henüz bilemediğimiz şahıs ya da şahıslar tarafından, yakın çevreme WhatsApp mesajları atılmaya başlamış. Mesajlaşmak benim tarzım olmadığı için durum dikkat çekmiş. Dün haberimiz oldu, avukatım hukuki sürece başladı." sözleriyle hem çevresine hem de takipçilerine seslendi.
Sanatçı, paylaşımında sahte mesajların ekran görüntüsünü de yer vererek kimsenin mağdur olmaması adına bu adımı attığını ifade etti.
Ersoy, "Kimsenin zarar görmemesi, dolandırılmaması adına buradan ivedilikle ekran görüntüsünü paylaşmayı ve yakınlarımı uyarmayı uygun gördüm" dedi.
NE OLMUŞTU?
Muazzez Ersoy kendi adını kullanarak ilaç ve krem gibi ürünleri satmaya çalışan dolandırıcılara karşı geçtiğimiz aylarda takipçilerini uyarmıştı.