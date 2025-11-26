O yorum Yasmin Erbil’i kızdırdı: Kilomdan rahatsız değilim
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada kendisine yapılan bir yoruma tepki gösterdi. Erbil, kilosundan rahatsız olmadığını vurgularken o yorumu ifşa etti.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medyadaki paylaşımları ile gündemde kalmaya devam ediyor.
🎉Yaso Haftası Kutlaması
2 Aralık doğumlu Yasmin Erbil, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaparak "Bu haftanın Yaso güncellemesi" notunu düştü. Paylaşımına yorum yapan sevgilisi Yiğit Poyraz ise "Kutlu yaso haftası başladı" diyerek sevgisini dile getirdi.
Gelen Yoruma Tepki 😡
Fotoğrafın kısa sürede binlerce beğeni almasının ardından, bir kullanıcı "Koltuğun çizgilerini yamultmuşsun" yorumunu yaptı. Yasmin Erbil, bu yoruma sosyal medyadan cevap vererek tepki gösterdi:
Emirhancığım, kilomdan hiç rahatsız bir insan değilim. Bu zorbalığını çeken etrafındaki insanlar için üzüldüm sadece
Kilosunu Açıkladı 🧘♀️
Ünlü isim ayrıca paylaşımında kilosunun 61 kilo olduğunu da açıkladı.
Erbil'in kendi bedenine ve görünümüne dair özgüvenli yaklaşımı, hayranları tarafından da ilgi gördü.