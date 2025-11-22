PODCAST CANLI YAYIN

Gizem Karaca kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez gösterdi!

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 26 Haziran’da kucağına aldığı kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez sosyal medyada paylaştı. “Dayanamadım” notuyla yaptığı paylaşım, takipçilerini mest etti. İşte o sevimli kare ve detaylar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gizem Karaca kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez gösterdi!

Gizem Karaca, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenmişti. Çift, İzmir'de sakin bir hayat sürerken, geçtiğimiz yıllarda bebek heyecanını da yaşamaya başlamıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Hamile olduğunu sosyal medyada duyuran Karaca, 26 Haziran'da sağlıklı bir şekilde kızına kavuşmuştu. Minik bebeklerine ise "Leyla Yaz" ismini vermişlerdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Sosyal medyada sık sık aile pozlarını paylaşan Karaca, bu kez kızı Leyla Yaz'ın yüzünü takipçileriyle buluşturdu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

👶 İlk Paylaşım: Leyla Yaz'ın Yüzü

Gizem Karaca, fotoğrafın altına düştüğü notla takipçilerini hem bilgilendirdi hem güldürdü:

"Dayanamadım güzel fotoğraf koydum. İlk defa yüzü belli, nazar boncuğu bırakın! Bakın ufakcık da olsun böcüklenirse sizden bilirim"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Çiçeği burnunda annenin bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte o paylaşım...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
İDEFİX
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Temaslara başladı: Liderlerle aile fotoğrafı
Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Transferde bomba patlayacak
Kompresör dehşeti can aldı! Ölen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
G20'de bildiri krizi! Trump baskısına Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan rest! Kameraların açık olduğunu fark edince...
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih
CHP'li İBB'nin ilk icraatı veri hırsızlığı oldu: "İstanbul Senin" değil!
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
Soros Avrupa'dan kovuluyor! Macaristan fitili ateşledi Bulgaristan soruşturma başlattı | Romanya'dan suikast iddiası
Emekliye tarihin en kapsamlı desteği: 3 bakanlık devrede!
Mamdani içi çocuk olmaya çalıştı! Trump ile toplantıya damga vuran an
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
Esnaf kredilerinde yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarih vererek duyurdu
Af yolda... Yeni yargı paketi 50 bin mahkuma çıkış kapısı açıyor!
1 milyon dolarlık yüzük skandalı! Rıza Akpolat’ın özel kalemi her şeyi itiraf etti
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!