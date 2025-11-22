Gizem Karaca kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez gösterdi!
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 26 Haziran’da kucağına aldığı kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez sosyal medyada paylaştı. “Dayanamadım” notuyla yaptığı paylaşım, takipçilerini mest etti. İşte o sevimli kare ve detaylar...
Gizem Karaca, 2017 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlenmişti. Çift, İzmir'de sakin bir hayat sürerken, geçtiğimiz yıllarda bebek heyecanını da yaşamaya başlamıştı.
Hamile olduğunu sosyal medyada duyuran Karaca, 26 Haziran'da sağlıklı bir şekilde kızına kavuşmuştu. Minik bebeklerine ise "Leyla Yaz" ismini vermişlerdi.
Sosyal medyada sık sık aile pozlarını paylaşan Karaca, bu kez kızı Leyla Yaz'ın yüzünü takipçileriyle buluşturdu.
👶 İlk Paylaşım: Leyla Yaz'ın Yüzü
Gizem Karaca, fotoğrafın altına düştüğü notla takipçilerini hem bilgilendirdi hem güldürdü:
"Dayanamadım güzel fotoğraf koydum. İlk defa yüzü belli, nazar boncuğu bırakın! Bakın ufakcık da olsun böcüklenirse sizden bilirim"
Çiçeği burnunda annenin bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte o paylaşım...