Tedavisi devam eden Fatih Ürek’in menajerinden yeni açıklama!

Kaynak: Sosyal medya

Menajer, yapılan spekülatif iddialara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek'in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız"