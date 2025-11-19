PODCAST CANLI YAYIN

Tedavisi devam eden Fatih Ürek’in menajerinden yeni açıklama!

Yoğun bakımda tedavisi süren ünlü sanatçı Fatih Ürek’le ilgili menajerinden yeni bir açıklama geldi. Ürek'in sağlık durumuna ilişkin “Umut dolu bir bekleyiş içindeyiz” diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

İstanbul'da evindeyken rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi hastanede devam ediyor.

Sevenlerinin ve yakın çevresinin endişeli bekleyişi sürerken Fatih Ürek'in menajerinden yeni bir açıklama geldi.

Menajer, yapılan spekülatif iddialara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek'in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız"

Söz konusu açıklamasını şöyle sürdürdü: "30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bizlere destek veren, dua eden herkese teşekkür ederiz. Dileğimiz, Fatih Ürek'ten güzel haberler alarak yeniden sahnele rde görmek"

