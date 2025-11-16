Aslı Bekiroğlu setteki samimiyetini anlattı: “Dobralığım şımarıklık sanıldı. Set işçileriyle yemek yemem yasaklandı"

A Para'da yayınlanan Biz Bize programına katılan Aslı Bekiroğlu, setlerde bazı yönetmenlerin oyunculara kötü davrandığını söyledi. Bekiroğlu, yönetmenler ile çalışanlar arasında adı konulmamış sınırların olduğunu iddia etti.
BENİ FENA FIRÇALADI
Aslı Bekiroğlu, ilk sinema filmini çektiği dönem yaşadığı ilginç olayı şöyle anlattı:
Sinema filmi çekiyorduk. Set çalışanlarıyla birlikte yemek yediğim için yönetmen tarafından azarlandım. Yönetmen bana 'Ya bizimle ya da karavanında yersin. Çalışanlarla yemek yiyemezsin' dedi. Çok şaşırdığımı hatırlıyorum." Filmde müzeden çalınan eseri müzeye götürmek isteyen arkeoloğu canlandırıyorum. Bu ekiple çalışmak çok güzeldi. İlk defa bu filmde beraber çalıştık.Sil Baştan isimli oyna başladık. İlk tiyatro deneyimim.
"MUTSUZ ORTAMLARDA BULUNMUYORUM"
Biraz heyecanlıymış. Tolga Güleç'le beraber oynuyoruz. Her oyun farklı olur derlerdi gerçekten öyle oldu. Alkış almak çok keyifli. Olduğun gibisin diyorlar. Sahnede de öyleyim. Nevrotik sinirli fettan karakteri canlandırıyorum oyunda. Mutsuz ortamlarda bulunmuyorum, depresif insanları kolay çıkarıyorum hayatından. İnsan ayırmam o yüzden daha samimi candan bulunurum.