PODCAST CANLI YAYIN

Aslı Bekiroğlu setteki samimiyetini anlattı: “Dobralığım şımarıklık sanıldı. Set işçileriyle yemek yemem yasaklandı"

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu tiyatro ve film setindeki deneyimlerini anlattı. Sette kimseye egosal yaklaşmadığını, samimi ve candan olduğunu vurguladı. Sosyal medyada ise artık her şeyi paylaşmadığını, dobra tavrının yanlış anlaşılmasını önlemek için daha temkinli davrandığını söyledi.

Giriş Tarihi:
Aslı Bekiroğlu setteki samimiyetini anlattı: “Dobralığım şımarıklık sanıldı. Set işçileriyle yemek yemem yasaklandı"

A Para'da yayınlanan Biz Bize programına katılan Aslı Bekiroğlu, setlerde bazı yönetmenlerin oyunculara kötü davrandığını söyledi. Bekiroğlu, yönetmenler ile çalışanlar arasında adı konulmamış sınırların olduğunu iddia etti.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

BENİ FENA FIRÇALADI

Aslı Bekiroğlu, ilk sinema filmini çektiği dönem yaşadığı ilginç olayı şöyle anlattı:

Sinema filmi çekiyorduk. Set çalışanlarıyla birlikte yemek yediğim için yönetmen tarafından azarlandım. Yönetmen bana 'Ya bizimle ya da karavanında yersin. Çalışanlarla yemek yiyemezsin' dedi. Çok şaşırdığımı hatırlıyorum." Filmde müzeden çalınan eseri müzeye götürmek isteyen arkeoloğu canlandırıyorum. Bu ekiple çalışmak çok güzeldi. İlk defa bu filmde beraber çalıştık.Sil Baştan isimli oyna başladık. İlk tiyatro deneyimim.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

"MUTSUZ ORTAMLARDA BULUNMUYORUM"

Biraz heyecanlıymış. Tolga Güleç'le beraber oynuyoruz. Her oyun farklı olur derlerdi gerçekten öyle oldu. Alkış almak çok keyifli. Olduğun gibisin diyorlar. Sahnede de öyleyim. Nevrotik sinirli fettan karakteri canlandırıyorum oyunda. Mutsuz ortamlarda bulunmuyorum, depresif insanları kolay çıkarıyorum hayatından. İnsan ayırmam o yüzden daha samimi candan bulunurum.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

"KARAVANDA BİZİMLE YİYECEKSİN"

Sette mesela, çaycıya makyöze kötü davranmak egosal durumlar bende yoktur. Olanları görüyoruz ama neyin havası bu? Kimse kimseye bağıramaz. Bana hep ünlü olduğunun farkında değilsin herhalde derler. İlk işlerimden birinde bir yönetmen "Sen neden set çalışanlarıyla yemek yiyorsun ya karavanda ya da bizle yiyeceksin" diye kızdı bana.

Fotoğraf (takvim.com.tr)Fotoğraf (takvim.com.tr)

"ARTIK SUSMAYI TERCİH EDİYORUM"

Eskiden daha çok paylaşım yapardım. İş yeri gibi kullanıyorum sosyal medyamı. Daha sağlıklı daha tadında. Böylece özel hayatımda bana kalmış oluyor. Daha önce öyle yapmıyorum, dilim yandı. Her şeyi söyleyen dobra ve sempatik halim şımarık ve aptal kız olarak algılandı. O yüzden artık susmayı tercih ediyorum.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!
Ortaköy faciasında şok gelişme: Oteldeki 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı | Giriş katta ilaçlama yapılmış
Filistin'de Sare Bayramı bahanesiyle kuşatma: İsrail ordusu mahalleleri kapattı
Çılgın Türkler play-off'ta! Türkiye - Bulgaristan: 2-0 | MAÇ SONUCU
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri sosyal medyada patladı
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İş adamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Anne Çiğdem Böcek ve ailesi o gün neler yedi? Ölmeden önceki ifadesinde tek tek anlatmış
ABD sessiz sedası nükleer bomba test etti! İran ve Rusya’da B61-12 paniği
Başkan Erdoğan'dan şehidin babasına taziye telefonu! "Başımız sağ olsun Allah sabırlar versin"
Sındırgı'da peş peşe depremler! Yüzey kırığı ilk kez görüntülendi
16 yaşında CIA’in zihin kontrol deneylerinin kurbanı oldu! 67 Yıllık MK-Ultra dosyası açılıyor
Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden! Herkes bu imzaları konuşacak
13 yaşındaki oğlu babasının kıyafetiyle katıldı! Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
İsrail’de Suriye paniği! Şara’nın Beyaz Saray ziyaretinden sonra patlak verdi
Beşiktaş'a Rafa Silva krizi: Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'dan olay açıklamalar