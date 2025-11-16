Aslı Bekiroğlu setteki samimiyetini anlattı: “Dobralığım şımarıklık sanıldı. Set işçileriyle yemek yemem yasaklandı"

Sette mesela, çaycıya makyöze kötü davranmak egosal durumlar bende yoktur. Olanları görüyoruz ama neyin havası bu? Kimse kimseye bağıramaz. Bana hep ünlü olduğunun farkında değilsin herhalde derler. İlk işlerimden birinde bir yönetmen "Sen neden set çalışanlarıyla yemek yiyorsun ya karavanda ya da bizle yiyeceksin" diye kızdı bana.

Fotoğraf (takvim.com.tr)

"ARTIK SUSMAYI TERCİH EDİYORUM"

Eskiden daha çok paylaşım yapardım. İş yeri gibi kullanıyorum sosyal medyamı. Daha sağlıklı daha tadında. Böylece özel hayatımda bana kalmış oluyor. Daha önce öyle yapmıyorum, dilim yandı. Her şeyi söyleyen dobra ve sempatik halim şımarık ve aptal kız olarak algılandı. O yüzden artık susmayı tercih ediyorum.