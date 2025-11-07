PODCAST CANLI YAYIN

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti barıştı mı? İlk açıklama geldi

Geçen aylarda evliliklerini sonlandıran Pelin Akil ve Anıl Altan, Portekiz tatilinden aile pozunu paylaştı. İkiliden aylar sonra gelen kare “Barıştılar mı?” sorusunu da akıllara getirdi. Pelin Akil ve Anıl Altan’ın hayranlarını heyecanlandıran paylaşımın ardından beklenen açıklama da geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pelin Akil ve Anıl Altan çifti barıştı mı? İlk açıklama geldi

Pelin Akil ve Anıl Altan, rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışmış ve 2016 yılında evlenmişti. Çiftin 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti. Ancak ünlü çift geçtiğimiz aylarda evliliklerini sonlandırdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Boşanmalarına rağmen birbirlerinden kopmayan çift, çocuklarıyla birlikte Portekiz'e tatile gitti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Anıl Altan ise Porto'dan renkli kareleri sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Söz konusu paylaşımda Pelin Akil ile Anıl Altan'ın çocuklarıyla verdikleri poz da yer aldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İkilinin haftalar sonra gelen aile pozu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kare "Barıştılar mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın hayranlarını heyecanlandıran paylaşımın ardından beklenen açıklama da geldi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Bir etkinlikte görüntülenen Pelin Akil, bu iddialara açıklık getirdi. Akil yaptığı açıklamada, "Biz çok barışık çiftiz, biz birbirimizi çok seviyoruz. Hiç öyle problemimiz yok, evlilik değil" dedi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Akil, sözlerini "Birbirimize sevgimiz, saygımız her zaman baki. Sık sık bir arada göreceksiniz bizi" şeklinde sonlandırdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte çok konuşulan o poz...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB'ye bir operasyon daha! "İBB Hanem" üzerinden veriler sızdırıldı! CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Erdoğan'a tutuklama: İki ismi işaret etti
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile görüştü: Doğu Akdeniz'de dayanışma sürecek
Putin Lavrov’un kalemini mi kırdı? Haftalardır ortada yok: Rubio’yu kızdırdı iddiası
Rakip Bulgaristan ve İspanya! Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu... İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir sürprizi
İdefix
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in tahminine göre kim, ne alacak? TAKVİM Ocak maaşlarını hesapladı
Oğluyla beraber sırra kadem bastı... Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı son sinyalin geldiği köyle ilgili konuştu
Hasan İmamoğlu'nun vurgunu MASAK raporunda! İş adamları ifşa etti: 4 daireyi rüşvetle üzerine geçirdi
ABD'de hava trafiği felç! Yüzlerce uçuş iptal edildi: Eşi benzeri görülmemiş kesinti
Türk Telekom
"Sığınak" dönemi başlıyor! Şartlar açıklandı: Zorunlu olacak
Memur ve memur emeklisinin zammı ne olacak? Merkez'in tahminine göre meslek meslek maaş hesabı TAKVİM'de
Yılın son enflasyon raporu... Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yeni tahmini açıkladı
Fenerbahçe'den tarihe geçecek dev transfer! Rekor ve iki imza yolda
Trump’ın lansmanı karıştı yönetici bayıldı! Mehmet Öz sahneye fırladı
Türk Telekom geleceğin şehirlerini 5G ile inşa edecek
İşte Cemil Çiçek'in "yapının içindeydim" dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylock'ta da ismi "Ulvi"
Adeta saray gibi! Sibel Can’ın muhteşem villası görenleri büyüledi