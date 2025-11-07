Pelin Akil ve Anıl Altan çifti barıştı mı? İlk açıklama geldi

Pelin Akil ve Anıl Altan, rol aldıkları 'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışmış ve 2016 yılında evlenmişti. Çiftin 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti. Ancak ünlü çift geçtiğimiz aylarda evliliklerini sonlandırdı.
Boşanmalarına rağmen birbirlerinden kopmayan çift, çocuklarıyla birlikte Portekiz'e tatile gitti.
Anıl Altan ise Porto'dan renkli kareleri sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Söz konusu paylaşımda Pelin Akil ile Anıl Altan'ın çocuklarıyla verdikleri poz da yer aldı.